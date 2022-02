Munich Re : l'objectif de bénéfice net dépassé en 2021

Munich Re a annoncé mercredi qu'il avait dépassé ses objectifs financiers l'an dernier, porté par les bons résultats de son activité de réassurance dommages et par le reflux des demandes d'indemnisation liées au Covid-19.



Le premier réassureur mondial a fait état d'un bénéfice net annuel de 2,9 milliards d'euros, contre 1,2 milliard d'euros en 2020, une performance qui se situe au-dessus de sa prévision d'un profit de 2,8 milliard d'euros.



Pour 2022, Munich Re dit s'être donné un objectif de bénéfice net annuel de 3,3 milliards d'euros.



Alors que la première année de son plan stratégique 'Ambition 2025' est désormais passée, le groupe s'estime aujourd'hui bien parti pour réaliser tous ses objectifs fixés à horizon 2025.



Le réassureur a par ailleurs prévu de porter son dividende annuel à 11 euros par titre et de démarrer un programme de rachat d'actions d'un montant d'un milliard d'euros.



Peu avant 12h00, le titre abandonnait pourtant 1,7%, ce qui portait à près de 3% ses pertes depuis le début de l'année.



