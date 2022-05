Munich Re : objectifs confirmés après un trimestre 'solide'

Le réassureur allemand Munich Re a confirmé mardi ses objectifs de résultats pour l'ensemble de l'exercice après des résultats de premier trimestre jugés 'solides' par les analystes.



Le groupe a réaffirmé ce matin qu'il comptait atteindre un bénéfice net de 3,3 milliards d'euros cette année.



Sur le premier trimestre, son bénéfice net est ressorti à 608 millions, contre 589 millions d'euros un an plus tôt, tandis que son bénéfice d'exploitation a baissé à 780 millions d'euros, contre 798 millions d'euros.



Au niveau opérationnel, le résultat a notamment été pénalisé par 150 millions de pertes liées aux dispositifs d'indemnisations pour le Covid, essentiellement du fait de la récente propagation du variant Omicron aux Etats-Unis.



Le trimestre a également été pénalisé par une charge de dépréciation de 700 millions d'euros, ramenée à 370 millions d'euros en termes nets, relatives à des émissions obligataires russes et ukrainiennes.



A la Bourse de Francfort, l'action Munich Re était orientée à la hausse suite à cette publication, affichant un gain de l'ordre de 1,2% en fin de matinée.



