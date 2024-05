MUNICH (dpa-AFX) - Le sud-est des Etats-Unis et les Caraïbes risquent de connaître cet été une saison d'ouragans inhabituellement forte. Des températures de l'eau très élevées dans l'est de l'Atlantique, combinées à une phase de La Niña attendue dans l'ouest du Pacifique, favorisent la formation de cyclones tropicaux, estime le réassureur Munich Re.

"Dans l'Atlantique Nord, nous nous attendons cet été à une activité cyclonique nettement supérieure à la moyenne", a déclaré Anja Rädler, spécialiste des tempêtes et du climat au sein de l'entreprise. "Au cours des 30 dernières années, nous avons eu en moyenne 15 tempêtes nommées, cette année, selon les modèles météorologiques, il faut s'attendre à 23 plus ou moins 4". Selon la scientifique, il existe donc également un risque accru de tornades et de grêle en Amérique du Nord. Sur ces 23 plus ou moins 4 cyclones attendus, 11 plus ou moins 3 pourraient se transformer en ouragans, ce qui signifie des vents de force douze ou plus, selon Munich Re.

Les ouragans peuvent causer d'immenses dégâts dans le Golfe du Mexique, sur la côte sud-est des Etats-Unis et dans les Caraïbes. Ainsi, le seul ouragan "Ian" de septembre 2022 a causé des dommages d'environ 100 milliards de dollars, dont environ 60 milliards étaient assurés. Le groupe munichois de la Dax documente depuis des décennies les catastrophes naturelles dans le monde entier grâce à son département de géosciences, car cela est important pour le calcul des primes d'assurance. En général, les tempêtes causent des dommages assurés plus importants en Amérique du Nord que dans de nombreux pays asiatiques, car la densité d'assurance est élevée dans les pays industrialisés occidentaux.

Les cyclones tropicaux - appelés "ouragans" dans l'Atlantique et "typhons" dans le Pacifique - nécessitent une température de surface de l'eau de mer de 26 à 27 degrés Celsius pour se former. "Dans l'Atlantique Nord, nous avons depuis près d'un an et demi des températures records, un à deux degrés au-dessus de la moyenne de 1982 à 2011", a déclaré Rädler. Comme l'explique la météorologue, les températures relativement fraîches de l'eau dans l'ouest du Pacifique sont en outre également un facteur qui peut favoriser la formation d'ouragans. Le Pacifique occidental connaît des phases alternées de températures de l'eau plus chaudes et plus fraîches, les premières étant connues sous le nom d'"El Niño", les secondes sous celui de "La Niña".

"Cette année, les prévisions semblent également un peu plus sûres que d'habitude, car les températures de l'eau sont extrêmement élevées dans l'Atlantique et commencent déjà à se refroidir dans le Pacifique", a déclaré Rädler. "Les différents modèles météorologiques sont presque tous d'accord pour dire que nous glissons vers une situation La Niña dans le Pacifique cet été". Celle-ci pourrait donc commencer en juillet.

Un nombre élevé de tempêtes signifie certes un risque accru, mais n'est pas automatiquement synonyme de dévastation catastrophique. "Une forte tempête peut causer de graves dommages même dans une phase plutôt calme. Inversement, de nombreuses tempêtes ne signifient pas nécessairement des dégâts importants, à condition que ces tempêtes ne touchent pas la côte", a déclaré Rädler. Selon Rädler, le Pacifique a en revanche été relativement calme cet été, avec moins de typhons que d'habitude./cho/DP/he