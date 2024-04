Munjal Auto Industries Limited est une société d'ingénierie diversifiée basée en Inde. La société est engagée dans la fabrication de tôles et de matériaux composites, de moules, de composants et d'assemblages. La société opère à travers deux segments : Fabrication de composants automobiles et Fabrication de produits et de moules en matériaux composites. Elle fabrique divers composants et assemblages pour des industries telles que l'automobile, les énergies renouvelables, l'aérospatiale, la défense, l'espace, les chemins de fer et d'autres secteurs de l'ingénierie. L'entreprise fabrique des produits pour le secteur automobile, notamment des silencieux d'échappement pour deux et quatre roues, des réservoirs de carburant, des jantes et des pièces de carrosserie en blanc. Dans le secteur des énergies renouvelables, la société fabrique des pales d'éoliennes, des moules et d'autres pièces pour l'énergie éolienne. La filiale de la société est lndutch Composites Technology Private Limited.