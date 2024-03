Munshaat Real Estate Projects Co KSCP (Munshaat) est une société basée au Koweït qui exerce des activités et des opérations immobilières au Koweït et à l'étranger. Les activités de la société se concentrent principalement sur l'industrie immobilière locale et internationale à travers le développement et la gestion de produits immobiliers. En outre, la société participe à des projets d'investissement sur la base de la construction, de l'exploitation et du transfert (BOT). Les projets de la société comprennent la Zamzam Tower et la Bakka Tower à La Mecque et Dar Al-Qeblah à Médine. Les filiales de la société comprennent Munshaat for Projects and Contracting Company WLL, Al Reyada Real Estate Financial Centre Company WLL, Al Waha International Real Estate Projects Company WLL et MAS Holding Company KSCC.

Secteur Développement et opérations immobilières