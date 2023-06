Munters Group AB est un fournisseur suédois de solutions de traitement de l'air et de climatisation à haut rendement énergétique, principalement dans les secteurs alimentaire, pharmaceutique et des centres de données. La société est organisée en quatre secteurs d'activité : Traitement de l'air, Data Centers, AgHort et Mist Elimination, et soutenue par les unités Global Operations et Global Services. Le portefeuille de produits comprend des prises d'air/entrées d'air, des systèmes de traitement de l'air avec contrôle de la température et de l'humidité, des ventilateurs et des filtres à lumière, des échangeurs de chaleur, des réchauffeurs, des éliminateurs de brouillard, des technologies de contrôle de la pollution et de réduction des composés organiques volatils pour éliminer les liquides et les solvants de l'air. Le principal actionnaire de la société est Nordic Capital Fund VII.

Secteur Services et équipements environnementaux