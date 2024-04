Mural Oncology plc est une société d'oncologie en phase clinique. La société exploite sa plateforme d'ingénierie des protéines pour développer des immunothérapies à base de cytokines pour le traitement du cancer. Elle tire parti de son expertise en biologie des cytokines, de la modulation des cellules immunitaires et de ses capacités d'ingénierie des protéines pour développer des immunothérapies. La société développe un portefeuille de programmes visant à élargir le potentiel et la portée des immunothérapies à base de cytokines pour le traitement des cancers, en particulier ceux pour lesquels les options thérapeutiques sont limitées. Son portefeuille de programmes comprend Nemvaleukin alfa (Nemvaleukin) -IL-2, IL-12 et IL-18. Nemvaleukin est une variante de l'interleukine-2 (IL-2) conçue pour exploiter les puissantes capacités anticancéreuses de la rhIL-2 à haute dose tout en minimisant la toxicité en activant sélectivement les cellules T CD8 et les cellules NK qui luttent contre le cancer. Le programme de fractionnement de l'IL-12 ciblant les tumeurs vise à exploiter le potentiel thérapeutique de l'IL-12 en le fractionnant en composants inactifs.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale