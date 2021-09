Murata Manufacturing Co., Ltd. : La tendance devrait se poursuivre

Données financières JPY USD EUR CA 2022 1 747 Mrd 15 839 M 13 375 M Résultat net 2022 286 Mrd 2 592 M 2 189 M Tréso. nette 2022 435 Mrd 3 940 M 3 328 M PER 2022 23,1x Rendement 2022 1,17% Capitalisation 6 590 Mrd 59 774 M 50 454 M VE / CA 2022 3,52x VE / CA 2023 3,22x Nbr Employés 75 184 Flottant 92,8% Prochain événement sur MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 29/09/21 Détachement de dividende intermédiaire Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 20 Dernier Cours de Cloture 10 300,00 JPY Objectif de cours Moyen 11 426,32 JPY Ecart / Objectif Moyen 10,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Norio Nakajima President & Representative Director Masanori Minamide Director, Senior Manager-Finance & Accounting Tsuneo Murata Chairman Hiroshi Iwatsubo Director, GM-Technology & Business Development Nagato Omori Head-Technology Development & Business Planning