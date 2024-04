Murata Manufacturing Co., Ltd. figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de composants électroniques avancés destinés aux secteurs des télécommunications, de l'automobile, etc. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - composants électroniques (74,4%) : condensateurs, composants piézoélectriques, etc. ; - modules (22,4%) ; - autres (3,2%). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (9,2%), Chine (54,8%), Asie (15,6%), Amérique (11,4%) et Europe (9%).

Secteur Equipements et pièces électroniques