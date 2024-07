Murata Manufacturing Co., Ltd. élargit sa gamme de condensateurs céramiques multicouches (MLCC) avec les nouveaux GRM188C80E107M et GRM188R60E107M. Conçue pour répondre à la demande constante de miniaturisation des serveurs, des centres de données et des applications informatiques, cette solution se distingue comme étant le premier MLCC au monde à fournir une capacité de 100µF dans un boîtier de taille 0603 pouces (1608 mm). Dans un large éventail d'appareils électroniques grand public, informatiques et industriels, les MLCC de Murata sont utilisés comme composants essentiels pour stocker et décharger temporairement l'électricité, atténuer le bruit des signaux, extraire les signaux à des fréquences spécifiques, ainsi que pour bloquer le courant continu tout en permettant le flux du courant alternatif.

Avec son emballage compact, sa tension nominale de 2,5 V, sa faible résistance série équivalente (ESR) et son impédance, ainsi que ses classes de température X6S/X5R, le nouveau GRM188 est idéal pour le découplage et le lissage des circuits dans les environnements informatiques et de réseau exigeants. Dans les centres de serveurs et de données, on cherche constamment à accroître la miniaturisation et l'efficacité, tout en réduisant la consommation de matériaux. À mesure que les performances et l'intégration progressent, la nécessité pour les composants d'occuper moins d'espace et de résister à des températures plus élevées devient cruciale.

L'élan qui sous-tend ces avancées industrielles est encore renforcé par la demande d'amélioration des capacités d'intelligence artificielle. S'appuyant sur la technologie de formation de couches minces de Murata et sur un processus de laminage de haute précision pour répondre aux besoins de l'industrie, le nouveau GRM188 offre une large plage de températures de fonctionnement et est le premier condensateur MLCC de 100µF disponible dans un emballage 0603. Il permet aux concepteurs de pousser plus loin la miniaturisation des systèmes en diminuant le nombre de condensateurs utilisés, ce qui permet une réduction simultanée de la surface du substrat du circuit.

Les produits GRM188C80E107M de 2,5V avec une plage de température de -55°C à 105°C et les produits GRM188R60E107M de 2,5V avec une plage de température de -55°C à 85°C sont déjà en production et des échantillons sont disponibles pour évaluation. De plus, le nouveau GRM188 avec une tension nominale de 4,0V à une température de -55°C à 85°C entrera en production de masse en 2025.