Murphy Oil Corporation est une société indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz. La société est engagée dans des opérations et des propriétés à terre et en mer. Les secteurs géographiques de la société comprennent les États-Unis, le Canada et tous les autres pays. Elle produit du pétrole brut, du gaz naturel et des liquides de gaz naturel principalement aux États-Unis et au Canada et mène des activités de prospection de pétrole brut, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel dans des zones ciblées du monde entier. Aux États-Unis, elle produit du pétrole brut, des liquides de gaz naturel et du gaz naturel principalement à partir de gisements situés dans le golfe du Mexique et dans la région d'Eagle Ford Shale, dans le sud du Texas. Elle détient des droits sur environ 133 000 acres bruts dans le sud du Texas, dans la zone de pétrole et de gaz naturel non conventionnel d'Eagle Ford Shale. Au Canada, elle détient des participations directes dans Tupper Montney (détenu à 100 %), Kaybob Duvernay (exploité) et deux actifs offshore non exploités : les champs Hibernia et Terra Nova, situés au large de Terre-Neuve dans le bassin Jeanne d'Arc.

Indices liés Russell 2000