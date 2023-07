Murphy USA Inc. est engagée dans la commercialisation de produits et de marchandises de carburant au détail par le biais d'une chaîne de magasins de détail. La société commercialise des produits raffinés par le biais d'un réseau de magasins d'essence au détail et auprès de clients de gros sans marque. Elle exploite également des magasins de proximité sans carburant dans le nord-est des États-Unis. Son activité comprend également certains actifs d'approvisionnement en produits et de vente en gros, notamment des terminaux de distribution de produits et des positions de pipelines. Ses magasins de détail sous la marque Murphy USA participent au programme de remise Walmart. Le programme de remise Walmart propose une remise de quelques centimes par gallon acheté pour le carburant lors de l'utilisation de méthodes de paiement spécifiques décidées par Walmart et la société. Ses magasins de détail sont situés dans environ 27 États, principalement dans le Sud-Est, le Sud-Ouest et le Midwest des États-Unis. Elle possède un total d'environ 1 712 magasins de détail, dont 1 151 sont des Murphy USA, 404 des Murphy Express et 157 des QuickChek.