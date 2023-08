(Alliance News) - Murray International Trust PLC a annoncé vendredi un rendement total positif de la valeur de l'actif net au premier semestre 2023, bien qu'inférieur à celui de son indice de référence, tout en déclarant que son gestionnaire principal de longue date est sur le point de prendre sa retraite.

Le fonds d'investissement basé à Édimbourg est géré par abrdn PLC. Il investit dans des actions mondiales pour obtenir des dividendes et une croissance du capital. Ses dix principaux investissements comprennent Broadcom Inc, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Unilever PLC, TotalEnergies SE et Samsung Electronics Co.

La valeur liquidative était de 257,9 pence par action au 30 juin, en baisse de 0,3 % par rapport à 258,7 pence au 31 décembre. Le prix de l'action est tombé de 266,8 pence à 254,0 pence au cours de la même période, passant d'une prime de 3,1 % à une décote de 1,5 % par rapport à la valeur nette d'inventaire.

Le rendement total de la valeur liquidative au cours des six mois a été de 2,2 %, ce qui est inférieur aux 7,9 % de l'indice de référence de Murray, le FTSE All World TR Index.

David Hardie, président du conseil d'administration, a commenté les résultats semestriels : "Pour les marchés financiers, la divergence entre les performances des obligations et celles des actions s'est avérée extrêmement prononcée : les premières s'inquiètent constamment de l'inflation des salaires et de l'érosion des revenus réels, tandis que les secondes semblent ignorer la réalité des risques croissants de récession et des révisions à la baisse de la croissance et de la rentabilité des entreprises".

Murray a déclaré deux dividendes intérimaires de 2,4 pence chacun pour les six premiers mois de l'année. Pour l'ensemble de l'année 2023, elle prévoit d'égaler au moins le dividende de 11,2 pence versé en 2022.

Bruce Stout, gestionnaire principal des investissements, prendra sa retraite à la fin du mois de juin 2024, après avoir été en poste depuis 2004. Les assistants actuels, Martin Connaghan et Samantha Fitzpatrick, assumeront la responsabilité de la cogestion des investissements à partir de maintenant.

Les actions de Murray International Trust, qui font partie de l'indice FTSE 250, étaient en baisse de 1,4 % à 244,07 pence vendredi à Londres.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

