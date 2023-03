Valeur nette d'inventaire de Murray International Trust en hausse en 2022 ; perspectives brumeuses

(Alliance News) - Murray International Trust PLC a fait état vendredi d'une croissance de sa valeur nette d'inventaire tout en invoquant des perspectives incertaines.

La fiducie basée à Édimbourg a déclaré que sa valeur liquidative par action au 31 décembre était en hausse de 4,3 %, passant de 1 240,3 pence un an plus tôt à 1 293,3 pence.

Le rendement total de sa VNI 2022 s'est élevé à 8,8 % par rapport à son indice de référence, le FTSE All World TR Index, qui a enregistré un rendement total de 7,3 %. Pour l'avenir, Murray International s'attend à ce que les difficultés macroéconomiques "profondément enracinées", telles que les coûts d'emprunt élevés et l'inflation, se poursuivent. "Rarement les perspectives économiques ont semblé aussi incertaines", a-t-elle ajouté. Toutefois, elle a noté que ses expositions diversifiées sont conçues pour atteindre les objectifs à long terme de la société.

La société a proposé un dividende final de 20,0 p par action, contre 19,0 p il y a un an. Cela porte le dividende total pour 2022 à 56,0 p, soit une augmentation par rapport aux 55,0 p de 2021.

Séparément, vendredi, Murray a demandé aux actionnaires d'approuver la subdivision de ses actions ordinaires de 25p chacune en cinq nouvelles actions de 5p chacune. "La subdivision est destinée à aider les épargnants mensuels et ceux qui réinvestissent leurs dividendes ou cherchent à investir de plus petits montants, et à améliorer la liquidité et la négociabilité des actions de la société", a expliqué la société.

Murray International Trust tiendra son assemblée générale annuelle le 21 avril.

Les actions de Murray International Trust étaient en baisse de 0,2% à 1 352,00 pence chacune à Londres vendredi matin.

