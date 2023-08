Murudeshwar Ceramics Limited est une société basée en Inde dont l'activité principale est la fabrication et le commerce de carreaux de sol et de mur en céramique et vitrifiés. Les secteurs d'activité de la société sont la vente de produits et la vente de services. Les secteurs géographiques de la société comprennent les Amériques (y compris le Canada) et les pays d'Amérique du Sud, l'Europe et l'Inde. La société possède plus de deux usines de fabrication situées à Sira (Karnataka) et à Karaikal (Pondichéry). Elle commercialise également des carreaux vitrifiés et des carreaux de céramique en sous-traitance. Les produits de la société sont commercialisés sous les marques Naveen Ceramic Tiles et Naveen Diamontile. Ses carreaux Naveen Diamontile de différentes tailles, couleurs et conceptions sont exposés dans plus de 73 salles d'exposition appartenant à la société dans toute l'Inde. La société stocke les produits dans environ 42 dépôts dans différentes régions.

Secteur Fournitures de construction et installation