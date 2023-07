Muscle Maker, Inc. exploite un concept de restauration rapide décontractée, le Muscle Maker Grill, et des restaurants Healthy Joeâs. Le Muscle Maker Grill prépare des repas à base de protéines comprenant du poulet, des fruits de mer, des pâtes, des burgers, des wraps et des pains plats. En outre, la société propose des salades d'entrée fraîchement préparées et une sélection attrayante d'accompagnements, de boissons protéinées et de smoothies aux fruits. La société exerce ses activités dans le secteur de la restauration rapide. La société exploite également son mode de cuisine fantôme sous les marques suivantes : Meal Plan AF, Muscle Maker Burger Bar, Bowls Deep, Burger Joeâs, Wrap It Up, Salad Vibes et Gourmet Sandwich. Le système de restauration de la société comprend environ 25 restaurants appartenant à la société et 14 restaurants franchisés. Sept des restaurants appartenant à la société sont des lieux de livraison uniquement, y compris SuperFit Foods.

