Musee Grevin : Musée Grévin - rapport financier annuel 2021

L'exercice 2020/2021 a bien sûr été affecté par la poursuite de la Pandémie de Covid-19 et ses conséquences sur l'activité de l'entreprise qui ont été très importantes. Avec la mise en œuvre du 2e confinement décidé par les autorités à l'automne 2020, le Musée Grévin a ainsi été fermé à compter du 30 octobre 2020 et n'a pu rouvrir ses portes que le 19 mai 2021 et, dans un contexte de jauge assez limitée sur mai et juin. Musée Grévin a ainsi été ouvert 164 jours en 2020/2021 et 271 jours en 2019/2020. Le Site est normalement ouvert tous les jours.

La Marque Grévin à l'international

La Compagnie des Alpes (CDA), actionnaire détenant 95,88 % des actions composant le capital social de la société Musée Grévin, assure le développement à l'international de la marque Grévin.

Sur les 4 Grévin ouverts à l'international depuis 2013 (Montréal en avril 2013, Prague en mai 2014, Séoul en juillet 2015 et Chaplin's world en avril 2016 à Cordier-sur-Vevey en Suisse sur les bords du lac Léman), la Compagnie des Alpes avait décidé, pour mémoire, de se retirer de la gestion des actifs de Prague et de Séoul au cours de l'exercice fiscal 2017/2018 en cédant les sites de Prague et Séoul. La Compagnie des Alpes a annoncé le 16 septembre dernier sa décision d'arrêter l'activité de son site de Grévin Montréal qui a notamment souffert d'une baisse de fréquentation pendant la crise sanitaire fragilisant encore la perspective d'atteinte de son équilibre économique.

Les contrats de licence de marque signés entre Musée Grévin et les licenciés Grévin à l'international prévoient la perception par Musée Grévin de redevances de la part de ses licenciés. En raison des difficultés financières rencontrées dans l'exploitation, Chaplin's world et Grévin Montréal n'ont pas supporté sur 3 dernières années de redevance de marque et ce, afin d'assurer la pérennité de la marque et de l'image internationale de Musée Grévin.

1-2 Organisation de la Société

a- Conventions intragroupe

La Compagnie des Alpes et d'autres sociétés de services du Groupe CDA (CDA DL, Grévin & Cie) fournissent à la Société des prestations de services notamment en matière de ventes (France et internationales), informatique et systèmes d'information, retail/boutique et restauration, gestion financière (comptabilité, pilotage financier et paie), dans le cadre de conventions d'assistance générale et/ou d'assistance spécifique.

Nous vous informons qu'au cours de l'exercice écoulé, aucune convention de ce type n'a été conclue.

b- La gestion de la trésorerie et des financements court, moyen et long termes est effectuée dans le cadre d'un système de cash-pooling organisé au sein du Groupe CDA autour de la société centralisatrice CDA-Financement.

1-3 Analyse des résultats de la Société

1-3.1 Le résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitation de l'exercice s'élève à - 3 737 K€ contre -2 794 K€ au titre de l'exercice précédent.

• Le chiffre d'affaires En milliers d'Euros 30/09/2021 30/09/2020 Variation en % Entrées 3 738 6 686 -44,1 Boutique et autres services marchands 386 615 -37,2 Restauration (Café Grévin) 2 198 -99,9 Evénementiel et divers 47 618 -92,4 Chiffre d'affaires TOTAL 4 173 8 117 -48,6

Le chiffre d'affaires annuel réel de l'exercice ouvert le 1er octobre 2020 s'élève à 4 173 K€, en baisse de 48,6 % par rapport à l'exercice précédent.

