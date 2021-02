Musee Grevin : Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2020 08/02/2021 | 10:03 Envoyer par e-mail :

Musée Grévin Société anonyme au capital de 4.603.326,10 Siège social : 10 boulevard Montmartre 75009 Paris R.C.S 552 067 811 Paris Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 30 septembre 2020 M USE E GREV IN Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels A Assemblée Générale de la société Musée Grévin, Opinion En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, Musée Grévin relatifs 30 septembre 2020, . Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Fo applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire comptes annuels » du présent rapport. 1 M USE E GREV IN Indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er octobre 2019 as fourni de services interdits par 537/2014. Justification des appréciations - La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur audits. , en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont réponses que nous avons apportées face à ces risques. annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous nt. 2 M USEE GR E VIN - Note II point 10 de omptes annuels Risque identifié Au 30 septembre 2020 s 8 117 milliers dans le musée et représente 82,4 % s total. Les revenus résultants sont comptabilisés à partir du système informatique de billetterie. affaires, nous avons considéré que s relatif à la billetterie est un point clé de notre audit en raison du volume des transactions individuelles. Notre réponse Dans le cadre de notre audit, nos travaux ont notamment consisté à : - fiabiliser le dispositif de contrôle interne relatif au calcul et à la ; - ; Apprécier la cohérence du chiff tendances saisonnières, au taux de fréquentation et à la correcte prise en compte des changements de prix et dans le contexte de la pandémie de Covid- dans la annuels ;

Covid- dans la annuels ;

tendances saisonnières, au taux de fréquentation et à la correcte prise en compte des changements de prix et dans le contexte de la pandémie de Covid- dans la annuels ; s billetterie en effectuant un rapprochement entre les données comptables, les données issue de billetterie et les encaissements. 3 M USE E GREV IN Vérifications spécifiques professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil administration arrêté le 4 décembre 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce. a section du rapport de gestion du conseil e, des informations requises par les articles L.225-37-4,L.22-10-10,L.225-37-4, L. 22-10-10 et L.22-10-9 du code de commerce. CL.22-10-9 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données recueillis par votre société auprès des entreprises contrôlées par elle qui sont comprises dans le périmètre de consolidation. Sur la base de ces travaux, nous Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré L.22-10-11 du code de commerce, nous avons vérifié leur conformité avec les documents dont elles sont issues et qui nous ont été communiqués. Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur ces informations. 4 M USE E GREV IN Autres informations En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations communiquées dans le rapport de gestion. Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires Désignation des commissaires aux comptes Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Musée Grévin par Au 30 septembre 2020, le cabinet Mazars était dans la 10ème année de sa mission sans interruption. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. comptes annuels, il incombe à la direction capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, prévu de liquider la société ou de cesser son activité. Les comptes annuels ont été arrêtés par le . 5 M USE E GREV IN Responsabilités du annuels ne comportent pa sans toutefois garantir permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. Comme précisé par 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. Dans professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent

opinion. Le risque de non- omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; - du contrôle interne ; il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que des informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; 6 M USE E GREV IN - il appré événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. Fait à Paris La Défense, le 28 janvier 2021 Le Commissaire aux comptes M A Z A R S JULIEN MADILE GILLES RAINAUT 7 1 BILAN - ACTIF DGFiP N° 2050 2020 Cegid Group Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : SA MUSEE GREVIN Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*12.00 Adresse de l'entreprise 10 Boulevard Montmartre 75009 PARIS Durée de l'exercice précédent*12.00 Numéro SIRET* 5 5 2 0 6 7 8 1 1 0 0 0 1 8 Néant * Exercice N clos le, N-1 30092020 30092019 Brut Amortissements, provisions Net Net 1 2 3 4 Capital souscrit non appelé (I) AA INCORPORELLES Concessions, brevets et droits similaires AF 76 431.58 AG 62 026.73 14 404.85 10 681.16 Frais d'établissement * AB AC Frais de développement * CX CQ IMMOBILISATIONS AL AM tions incorporelles Fonds commercial (1) AH AI Autres immobilisations incorporelles AJ 2 987 119.54 AK 1 716 681.94 1 270 437.60 2 292 670.00 Avances et acomptes sur immobilisa- AN IMMOBILISÉ*ACTIF CORPORELLESIMMOBILISATIONS Terrains AO Constructions AP 13 904 987.90 AQ 9 991 762.03 3 913 225.87 4 392 087.02 Installations techniques, matériel et AR 11614700.25 AS 8 586 091.39 3 028 608.86 3 847 818.85 outillage industriels Autres immobilisations corporelles AT 2 270 303.14 AU 2 065 557.24 204 745.90 166 048.12 AV Immobilisations en cours 579 977.69 AW 579 977.69 494 161.37 AX AY Avances et acomptes (2) Participations évaluées selon CS CT FINANCIERES la méthode de mise en équivalence Créances rattachées à des participations BB BC Autres participations CU CV IMMOBILISATIONS BH BI Autres immobilisations financières* 345 299.11 345 299.11 353 732.81 Autres titres immobilisés BD BE Prêts BF BG TOTAL (II) BJ 31778819.21 BK 22422119.33 9 356 699.88 11557199.33 Matières premières, approvisionnements BL 102 619.30 BM 66 864.73 35 754.57 61 409.40 BN * En cours de production de biens BO STOCKS BP En cours de production de services BQ BR BS CIRCULANT Produits intermédiaires et finis BT BU Marchandises 147 471.25 20 834.00 126 637.25 149 939.46 BV Avances et acomptes versés sur commandes BW 29 555.88 ACTIF CRÉANCES Clients et comptes rattachés (3)* BX 130 478.36 BY 22 135.00 108 343.36 284 379.92 BZ CA Autres créances (3) 903 005.77 903 005.77 665 177.10 CB Capital souscrit et appelé, non versé CC DIVERS Valeurs mobilières de placement CD CE (dont actions propres : ...........................................) Disponibilités CF 131 195.94 CG 131 195.94 315 952.72 Charges constatées d'avance (3)* CH 57 199.60 CI 57 199.60 58 668.80 CJ CK Comptes régularisation TOTAL (III) 1 471 970.22 109 833.73 1 362 136.49 1 565 083.28 Primes de remboursement des obligations (V) CM Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW de CN Ecarts de conversion actif* (VI) TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 33250789.43 1A 22531953.06 10718836.37 13122282.61 Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) part à moins d'un an des CP (3) Part à plus d'un an CR immobilisations financières nettes : Clause de réserve Immobilisations : Stocks : Créances : de propriété :* * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 2 BILAN - PASSIF avant répartition DGFiP N° 2051 2020 Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise SA MUSEE GREVIN Néant * Exercice N Exercice N - 1 4 603 326.13 DA 4 603 326.13 4 603 326.13 Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .................................................................) Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... DB Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) DC Réserve légale (3) DD 460 332.62 460 332.62 PROPRES DE Réserves statutaires ou contractuelles Dont réserve spéciale des provisions B1 ) DF Réserves réglementées (3)*( pour fluctuation des cours CAPITAUX Dont réserve relative à l'achat EJ ) DI (3801433.44) 909 044.72 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) Autres réserves ( d'oeuvres originales d'artistes vivants* DG Report à nouveau DH 1 083 095.38 1 100 056.42 DJ Subventions d'investissement DK Provisions réglementées * DL TOTAL (I) 2 345 320.69 7 072 759.89 Autresfonds propres Produit des émissions de titres participatifs DM DN Avances conditionnées TOTAL (II) DO DP Provisions pourrisques chargeset Provisions pour risques 603 000.00 503 000.00 Provisions pour charges DQ TOTAL (III) DR 603 000.00 503 000.00 Emprunts obligataires convertibles DS DT Autres emprunts obligataires DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) 1 895 497.08 1 050 966.78 (4) Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) DV 2 900 000.00 1 200 000.00 DETTES Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 270 018.10 1 230 227.63 DY Dettes fiscales et sociales 564 651.15 826 886.03 DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 107 263.78 383 575.54 EA Autres dettes 258 836.47 198 969.64 Compte Produits constatés d'avance (4) EB 774 249.10 655 897.10 régul. TOTAL (IV) EC 7 770 515.68 5 546 522.72 ED Ecarts de conversion passif* (V) TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE 10718836.37 13122282.61 (1) Écart de réévaluation incorporé au capital 1B { Réserve spéciale de réévaluation (1959) 1C RENVOIS (2) Dont Ecart de réévaluation libre 1D Réserve de réévaluation (1976) 1E (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * EF (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an EG 5 160 515.68 4 466 522.72 (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EH * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 Cegid Group Cegid Group 3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste) DGFiP N° 2052 2020 Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : SA MUSEE GREVIN Néant * Exercice N Exercice (N - 1) France Exportations et Total livraisons intracommunautaires Ventes de marchandises* FA 525 552.93 FB FC 525 552.93 859 237.62 Production vendue { biens * FD FE FF D'EXPLOITATION services * FG 7 591 441.17 FH FI 7 591 441.17 13235438.61 Chiffres d'affaires nets * FJ 8 116 994.10 FK FL 8 116 994.10 14094676.23 Production stockée* FM Production immobilisée* FN PRODUITS FO Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) FP 548 787.30 1 160 945.96 FQ Autres produits (1) (11) 7 200.99 70 368.94 Total des produits d'exploitation (2) (I) FR 8 672 982.39 15325991.13 Achats de marchandises (y compris droits de douane)* FS 395 452.02 708 696.13 FT Variation de stock (marchandises)* 2 468.21 ( 32 953.45) FU Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* FV D'EXPLOITATION Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* ( 69 498.17) Charges sociales (10) FZ 628 662.22 951 499.84 Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* FW 6 504 190.04 7 977 960.07 Impôts, taxes et versements assimilés* FX 137 038.74 241 988.22 Salaires et traitements* FY 1 442 673.13 2 106 407.52 CHARGES DOTATIONS D'EXPLOITATION - dotations aux amortissements* GA 2 083 903.10 1 922 659.73 Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 100 000.00 10 000.00 Sur immobilisations{ - dotations aux provisions* GB Sur actif circulant : dotations aux provisions* GC 68 623.83 25 654.83 GE Autres charges (12) 104 190.35 162 523.61 Total des charges d'exploitation (4) (II) GF 11467201.64 14004938.33 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) GG (2794219.25) 1 321 052.80 opérations communen Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) GI Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) GH GJ FINANCIERS Produits financiers de participations (5) 35.23 GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) GL Autres intérêts et produits assimilés (5) GM PRODUITS Reprises sur provisions et transferts de charges GN Différences positives de change 1 028.10 8 914.53 GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GP Total des produits financiers (V) 1 028.10 8 949.76 FINANCIERES Différences négatives de change GS 206.52 1 238.28 Dotations financières aux amortissements et provisions* GQ Intérêts et charges assimilées (6) GR 39 238.84 20 759.21 CHARGES GU Total des charges financières (VI) 39 445.36 21 997.49 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT GV 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) ( 38 417.26) ( 13 047.73) 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) GW (2832636.51) 1 308 005.07 (RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032. Formulaire obligatoire (article 53 A 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite) DGFiP N° 2053 2020 du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise SA MUSEE GREVIN * Néant Exercice N Exercice N - 1 Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations en capital * HB Reprises sur provisions et transferts de charges HC 87 981.86 88 042.13 HD Total des produits exceptionnels (7) (VII) 87 981.86 88 042.13 CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE 11 842.00 HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital * 10 535.79 5 565.93 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 034 401.00 Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) HH 1 056 778.79 5 565.93 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI ( 968 796.93) 82 476.20 Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) HJ 97 367.55 Impôts sur les bénéfices * (X) HK 384 069.00 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) HL 8 761 992.35 15422983.02 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12563425.79 14 513 938.30 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) HN (3801433.44) 909 044.72 (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO (2) Dont { produits de locations immobilières HY produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 1G (3) Dont { - Crédit-bail mobilier * HP - Crédit-bail immobilier HQ (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 1H (5) Dont produits concernant les entreprises liées 1J 35.23 (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées 1K 39 190.96 20 759.21 (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.) HX (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) RC Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) RD RENVOIS (9) Dont transferts de charges A1 548 787.30 1 154 120.97 (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) A2 Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5 (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 ( 308.81) 33 103.51 (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 91 883.43 162 523.61 (13) Dont primes et cotisations facultatives A6 obligatoires A9 complémentaires personnelles : Dont cotisations A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux A8 facultatives Madelin plans d'épargne retraite (7) joindre en annexe) : Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le Exercice N Charges exceptionnelles Produits exceptionnels VNC des immobilisations cédées 10 535.79 Reprise provision risque exceptionnel 87 981.86 Amende et pénalités 11 842.00 Provision droit au bail 1 034 401.00 (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : Exercice N Charges antérieures Produits antérieurs Cegid Group * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032. - - Attachments Original document

