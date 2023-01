AIM WINNERS & LOSERS : musicMagpie s'envole ; les actions de jeux vidéo chutent

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses sur l'AIM à Londres ce lundi.

AIM - GAGNANTS

musicMagpie PLC, hausse de 16% à 33,00 pence, fourchette sur 12 mois 5,15p-169,00p. Le revendeur de technologies d'occasion basé à Stockport, en Angleterre, déclare que les supports de disques remis à neuf de decluttr sont désormais disponibles à l'achat sur la place de marché en ligne de Walmart. musicMagpie a déclaré que decluttr apportera aux clients de Walmart des CD, DVD et jeux vidéo d'occasion à des prix compétitifs.

AIM - LOSERS

Devolver Digital Inc, baisse de 12% à 55,95p, fourchette sur 12 mois 50,00p-222,00p. L'éditeur et développeur de jeux vidéo indépendants prévoit un chiffre d'affaires conforme aux prévisions pour 2022 mais prévient que ses performances ont été moins bonnes que prévu au second semestre. Les ventes en décembre ont été plus faibles que prévu et trois titres ont sous-performé.

Frontier Developments PLC, baisse de 40% à 603,00p, fourchette sur 12 mois 575,00p-1,832,00p. Les nouvelles du pair de l'industrie de Devolver n'étaient pas meilleures. Frontier s'attend à une hausse de son chiffre d'affaires au premier semestre, mais a lancé un avertissement sur ses résultats pour l'ensemble de l'année. L'éditeur et développeur de jeux vidéo prévoit un chiffre d'affaires de 57 millions de livres sterling pour le semestre clos le 30 novembre, soit une hausse de 16 % par rapport aux 49,1 millions de livres sterling de l'année précédente. Les revenus intermédiaires ont été favorisés par la sortie du titre de course F1 Manager 2022 et du jeu de survie Stranded : Alien Dawn. Pour l'ensemble de l'année, cependant, Frontier ne prévoit plus d'atteindre les prévisions du consensus du marché pour le chiffre d'affaires et le bénéfice d'exploitation, qui s'élèvent respectivement à 135 millions de GBP et 19 millions de GBP. Les ventes de l'ensemble de son portefeuille ont été modérées pendant la période clé des fêtes.

Keywords Studios PLC, baisse de 3,8% à 2 752,00p, fourchette sur 12 mois 1 950,00p-3 056,00p. Les actions du fournisseur de services de l'industrie des jeux vidéo chutent dans un contexte de lecture négative de Devolver et Frontier.

