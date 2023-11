musicMagpie plc est une société de re-commercialisation au Royaume-Uni et aux États-Unis dans le domaine de l'économie circulaire des technologies de consommation, des livres et des disques. Les segments de la société comprennent la technologie, les médias et les livres. Par l'intermédiaire de ses deux marques, musicMagpie au Royaume-Uni et Decluttr aux États-Unis, l'activité principale de la société consiste à offrir à ses clients la possibilité d'acheter, de louer et de vendre des technologies grand public et des produits multimédias physiques remis à neuf. La société vend ses produits par l'intermédiaire de ses propres boutiques en ligne, musicMagpie.co.uk et Decluttr.com et leur application mobile, et par l'intermédiaire de canaux en ligne tiers, principalement eBay, Amazon et Back Market, avec l'ajout de Walmart.com aux États-Unis. En outre, la société revend environ 10 millions de livres et de disques chaque année. La société offre à ses clients la possibilité d'utiliser ses kiosques SMARTDrop en magasin pour recycler des téléphones et obtenir de l'argent instantanément. L'entreprise propose également la location de smartphones.

Secteur Détaillants autres spécialités