Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mercredi

Feedback PLC - Spécialiste de l'infrastructure clinique basé à Londres - Annonce une mise à jour commerciale pour l'année financière terminée le 31 mai. Elle prévoit un chiffre d'affaires annuel d'environ 1,2 million de livres sterling, soit une augmentation d'environ 15 % par rapport à l'année précédente. Prévoit une amélioration du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement par rapport aux attentes du marché, malgré une croissance du chiffre d'affaires plus lente que prévu, reflétant les efforts d'"optimisation" de sa base de coûts. Le solde de trésorerie au 30 avril s'élevait à 4,3 millions de livres sterling.

Stelrad Group PLC - Fabricant de radiateurs basé à Rotherham, en Angleterre - publie un communiqué de presse avant l'assemblée générale annuelle de mercredi. La performance financière depuis le début de l'année est conforme aux attentes de la direction et les perspectives pour l'ensemble de l'année restent inchangées par rapport à celles présentées en mars. Les marchés finaux restent difficiles, avec de nouvelles baisses de volume d'une année sur l'autre dans la plupart des zones géographiques, mais il y a des signes précoces de reprise dans certains territoires clés. Malgré ce contexte, la performance financière reste solide, soutenue par les activités de gestion des marges en cours et les initiatives de gestion de la base de coûts entreprises au cours du second semestre 2023.

Niox Group PLC - développeur de dispositifs médicaux pour le diagnostic et la gestion de l'asthme, basé à Oxford - publie un communiqué de presse avant l'assemblée générale annuelle de mercredi. L'entreprise a continué à réaliser de bonnes performances au cours de l'année écoulée, conformément aux attentes de la direction. Elle prévoit de faire le point sur les résultats du semestre clos en juin vers la mi-juillet.

Van Elle Holdings PLC - entrepreneur de travaux de terrassement - Fournit une mise à jour des résultats pour la période de 12 mois se terminant en avril. Le chiffre d'affaires du groupe pour l'ensemble de l'année devrait s'élever à 140 millions de livres sterling, soit une baisse de 6 % par rapport à l'année précédente, y compris la contribution sur cinq mois de l'acquisition de Rock & Alluvium Ltd, ou une baisse de 12 % sur la base de données comparables. Cette baisse est conforme aux attentes et reflète l'impact des conditions actuelles du marché, les secteurs du logement et de l'infrastructure étant affectés par des niveaux de demande plus faibles et des retards. Le bénéfice avant impôt devrait être conforme aux attentes du marché. Le bilan reste solide avec un solde de trésorerie sain. Au 30 avril, les liquidités nettes s'élevaient à 5,5 millions de livres sterling, contre 7,5 millions de livres sterling. L'intégration de Rock & Alluvium progresse conformément aux attentes et l'activité est rentable. Pour l'avenir, les premiers signes de progrès se manifestent par une augmentation des prises de commandes et de l'utilisation des appareils de forage au cours des trois derniers mois.

musicMagpie PLC - Revendeur de technologies d'occasion basé à Stockport - Mise à jour des transactions avant l'assemblée générale annuelle de mercredi. La société déclare que le nouvel exercice financier a commencé de manière positive après une période record de Black Friday en novembre 2023. Les ventes du deuxième trimestre ont été globalement conformes aux attentes de la direction et ont bénéficié du contrôle des coûts et de la réduction des frais généraux. Les ventes de disques et de livres ont légèrement baissé aux taux prévus et la société continue de gérer ce segment pour obtenir des liquidités, indique MusicMagpie. Les marges brutes de ce segment restent solides. La société est en période de transition depuis novembre, période au cours de laquelle diverses conversations ont eu lieu avec des parties intéressées. Plusieurs discussions sont toujours en cours.

Mortgage Advice Bureau Holdings PLC - Courtier en hypothèques basé à Derby, en Angleterre - Fait une déclaration lors de l'assemblée générale annuelle de mardi. Elle indique que les nouvelles demandes de prêts hypothécaires ont été meilleures depuis le début de l'année que l'année précédente. Il note que l'activité liée à l'achat a repris, y compris une reprise bienvenue de l'achat-location, tandis que les réhypothèques sont légèrement en baisse par rapport à l'année dernière. Cela reflète un nombre réduit d'emprunteurs ayant besoin de se refinancer au cours de la période, explique la société. Cependant, le marché dans son ensemble a été lent. Cela s'est traduit par une réduction de 13 % des nouveaux prêts hypothécaires au cours du premier trimestre. Néanmoins, le total des prêts hypothécaires pour le trimestre est resté globalement stable à 5,7 milliards de livres sterling, en baisse par rapport aux 5,8 milliards de livres sterling de l'année précédente. Les nouveaux prêts hypothécaires se sont élevés à 4,1 milliards de livres sterling, en baisse par rapport aux 4,4 milliards de livres sterling de l'année précédente.

Tekcapital PLC - Investisseur en propriété intellectuelle basé à Londres - publie ses résultats pour l'exercice clos en décembre. La valeur nette d'inventaire par action est de 0,27 USD, contre 0,38 USD l'année précédente. La perte avant impôt passe de 12,7 millions d'USD à 15,7 millions d'USD.

Volvere PLC - Investisseur basé à Leamington Spa, Angleterre, dans des entreprises sous-évaluées ou en difficulté - annonce ses résultats pour l'année se terminant en décembre. Le chiffre d'affaires passe de 38 millions de livres sterling l'année précédente à 43 millions de livres sterling, et le bénéfice avant impôt passe de 2,3 millions de livres sterling à 3,6 millions de livres sterling. "Le conseil d'administration est conscient que le cours de l'action du groupe ne reflète pas la valeur sous-jacente des actifs du groupe. Il s'agit principalement de liquidités, d'investissements liquides et de l'investissement dans Shire Foods. Nous envisageons un certain nombre de moyens pour débloquer cette valeur pour les actionnaires et nous tiendrons les investisseurs au courant de ces développements au moment opportun", déclare la société.

Adnams PLC - brasseur basé dans le Suffolk - publie ses résultats pour les 12 mois se terminant en décembre. Les ventes augmentent de 3,3 % pour atteindre 66,3 millions de livres sterling, contre 64,2 millions de livres sterling l'année précédente, grâce à une demande plus forte dans les canaux de vente à domicile et hors domicile au cours du second semestre de l'année. Toutefois, la perte avant impôt s'est creusée, passant de 2,3 millions de livres sterling à 4,1 millions de livres sterling. Souligne les contributions positives de tous les secteurs de l'entreprise, en particulier au cours du second semestre de l'année, lorsque les ventes hors commerce ont surpassé de manière significative les performances du marché. Les ventes hors commerce ont augmenté de 14 % d'une année sur l'autre. Explique que la perte se creuse en raison de l'impact de l'augmentation des coûts, y compris des intérêts.

Velocity Composites PLC - Fournisseur de kits de matériaux composites pour l'aérospatiale et d'autres fabricants de haute performance, basé à Burnley, en Angleterre - émet une mise à jour commerciale pour les six mois se terminant en avril. Confirme que les ventes du premier semestre sont restées fortes et conformes aux prévisions de la direction. Le chiffre d'affaires du premier semestre devrait s'élever à 10,7 millions de livres sterling, contre 7,0 millions de livres sterling un an plus tôt, et le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements devrait être inférieur à 0,2 million de livres sterling, contre une perte de 0,9 million de livres sterling un an plus tôt. Les prévisions pour l'ensemble de l'année restent inchangées.

