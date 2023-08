Mustang Bio, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur la traduction des percées médicales dans les thérapies cellulaires et géniques en remèdes potentiels pour les cancers hématologiques, les tumeurs solides et les maladies génétiques rares. Le portefeuille de produits de la société se concentre sur trois domaines principaux : Les thérapies CAR T pour les cancers hématologiques, les thérapies CAR T pour les tumeurs solides et les thérapies géniques pour les maladies génétiques rares. La société développe des thérapies CAR T pour les hémopathies malignes en partenariat avec le City of Hope National Medical Center (COH) ciblant CD123 (MB-102) et CS1 (MB-104) et avec le Fred Hutchinson Cancer Center (Fred Hutch) ciblant CD20 (MB-106). Elle développe également des thérapies CAR T pour les tumeurs solides en partenariat avec COH, ciblant IL13Ra2 (MB-101), HER2 (MB-103) et PSCA (MB-105).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale