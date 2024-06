Cykel AI PLC - spécialiste de l'intelligence artificielle - et Mustang Energy PLC - société d'acquisition à but spécifique basée à Londres et spécialisée dans les actifs de stockage d'énergie. Mardi, le tribunal a sanctionné le plan par lequel l'offre de Cykel AI par Mustang sera mise en œuvre.

Cours actuel de l'action Mustang Energy : 30,60 pence

