Mustang Energy s'apprête à acquérir une participation dans Enerox

Mustang Energy PLC - société d'acquisition à but spécifique basée à Londres et spécialisée dans le stockage d'énergie et les batteries stationnaires - conclut un accord conditionnel avec Garnet Commerce Ltd et VRFB Holdings Ltd en vertu duquel VRFB Holdings a accepté d'acquérir la participation de 50 % de Garnet dans Enerox Holdings Ltd, propriétaire de la marque CellCube, un système de stockage d'énergie.

Mustang sera responsable du paiement ou de l'obtention du paiement de la contrepartie à Garnet à la fin de l'opération. Le montant total de la contrepartie versée à Garnet pour sa participation dans Enerox s'élève à 33,2 millions USD. Mustang déclare qu'elle lèvera jusqu'à 2,0 millions USD par l'émission de nouvelles obligations de prêt convertibles auprès d'investisseurs nouveaux et existants. Le produit de cette émission permettra à Enerox d'obtenir des fonds supplémentaires jusqu'à sa réadmission.

Mustang a acquis sous condition 22 % de VFRB Holdings en avril 2021. En août, elle a acquis sous condition une participation de 27 % dans VRFB Holdings. En novembre, elle a acquis conditionnellement la participation restante dans VRFB Holdings. Après l'achèvement de ces trois acquisitions et de celle de Garnet, Mustang détiendra la totalité du capital social de VRFB Holdings. VRFB Holdings détiendra à son tour la totalité du capital social d'Enerox Holdings Ltd.

Cours actuel de l'action : 30,6 pence

