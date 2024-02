Mustang Energy PLC - société d'acquisition à but spécifique basée à Londres - annonce avec Cykel AI PLC que les deux parties ont prolongé le délai pour que Mustang prenne une décision ferme ou fasse une offre pour Cykel au 15 mars au lieu du 16 février. En janvier, Mustang a conclu un accord non contraignant sur les conditions d'acquisition de l'ensemble du capital social de Cykel, une société de logiciels basée à Londres et spécialisée dans les produits avancés d'intelligence artificielle, par l'émission de 1,844 nouvelle action Mustang pour chaque action Cykel. Le délai peut être prolongé à la demande de Cykel, selon Mustang.

Mustang indique que les discussions avec Cykel se poursuivent et qu'un projet de prospectus pour l'émission de nouvelles actions Mustang est en cours d'examen par l'autorité britannique de conduite financière (Financial Conduct Authority).

Cours actuel de l'action Mustang Energy : suspendu à 30,60 pence par action depuis avril 2021.

Cours actuel de l'action Cykel AI : stable à 9,25 pence l'unité sur la bourse d'Aquis.

Variation sur 12 mois de Cykel : plus que triplé à partir de 3,00 pence.

