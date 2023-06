Le Portugal choisit le fonds allemand Mutares comme acquéreur d'Efacec

Le Portugal a déclaré mercredi que le fonds d'investissement privé allemand Mutares achèterait sa participation de 71,7 % dans le fabricant déficitaire d'équipements électriques Efacec, qui a appartenu à la milliardaire angolaise Isabel dos Santos et a été nationalisé en 2020.

Le ministre de l'Economie Antonio Costa Silva, qui a annoncé que Mutares était l'adjudicataire, n'a pas révélé de détails financiers mais a déclaré que "l'Etat pourra récupérer une grande partie, sinon la totalité, de l'investissement" qu'il avait fait dans Efacec.

La holding publique Parpublica a déclaré en avril que les fonds d'investissement privés Mutares, Oaktree (États-Unis) et Oxy Capital (Portugal), ainsi qu'un consortium détenu par le conglomérat portugais Visabeira et l'équipementier automobile Sodecia, avaient proposé des offres contraignantes.

"La proposition (de Mutares) a été méticuleusement analysée", a déclaré M. Silva à la presse : "Elle garantit la continuité d'Efacec, la préservation de la main-d'œuvre et minimise la charge pour l'État.

L'État portugais a soutenu financièrement Efacec à hauteur d'environ 217 millions d'euros (232 millions de dollars), dont 132 millions d'euros sous forme d'injections de liquidités pour maintenir l'entreprise en activité, le reste sous forme de garanties publiques pour les prêts en cours.

M. Silva a déclaré que l'opération devrait être finalisée dans les "deux prochains mois" si tous les obstacles liés aux règles de l'UE en matière d'aides d'État sont levés.

Le Portugal a pris une participation majoritaire dans Efacec Power Solutions, qui fabrique et installe des composants électriques, en juillet 2020 après que Mme dos Santos, fille du défunt président angolais Jose Eduardo dos Santos, soit devenue suspecte dans une enquête de fraude en Angola et que ses comptes bancaires au Portugal aient été saisis.

Mme Dos Santos, qui avait acheté sa participation dans Efacec en 2015 pour environ 200 millions d'euros, par le biais de la société offshore Winterfell 2 Limited, a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible et ses avocats ont décrit les allégations à son encontre comme faisant partie d'une "conspiration politique".

Le gouvernement a déclaré qu'Efacec, qui emploie plus de 2 300 personnes au Portugal, est cruciale pour le pays, principalement en raison de ses projets d'ingénierie innovants, en particulier dans les domaines de l'énergie et de la mobilité électrique.

La dernière fois qu'Efacec a dévoilé publiquement ses comptes, c'était en 2020, lorsqu'elle a déclaré une perte de 73,4 millions d'euros et avait en temps utile une dette brute de plus de 180 millions d'euros. (1 $ = 0,9341 euros) (Reportage de Sergio Goncalves ; Rédaction de Inti Landauro et Alexander Smith)