Mutares SE & Co KgaA est une société holding basée en Allemagne qui se concentre sur l'acquisition de sociétés dans des situations spéciales, telles que la succession du propriétaire ou de la direction et le refinancement. Elle est active dans trois segments : Automobile & Mobilité, comprenant Elastomer Solutions, un fabricant de moulages en caoutchouc, Plati, un fournisseur de faisceaux de câbles, Kico, un fournisseur de technologie automobile et STS Group, un fournisseur de véhicules commerciaux ; Engineering & Technology, dont Balcke-Duerr, un producteur de composants de centrales électriques, Donges Group, un fabricant de ponts et de constructions métalliques, EUPEC, un fournisseur de revêtements pour oléoducs et gazoducs, et Gemini Rail Group, un fournisseur de services de révision de composants et de véhicules aux propriétaires de matériel roulant, et Biens et services, dont KLANN, fabricant d'emballages en fer blanc, Cenpa, fabricant de carton plat, La Meusienne, fabricant de tubes en acier inoxydable, TrefilUnion, producteur de fil de fer et d'acier de précontrainte, et keeeper group, fabricant de plastique.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds