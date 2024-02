Muthoot Finance Limited est une société de financement de l'or basée en Inde. La société est une société financière non bancaire qui n'accepte pas de dépôts et dont l'activité principale est le financement. Elle propose des prêts personnels et professionnels garantis par des bijoux en or. Elle prête contre la garantie d'ornements en or utilisés par les ménages (HUGO) et ne négocie pas de lingots d'or. Ses programmes de prêts en or comprennent le Muthoot One Percent Loan, le Muthoot Ultimate Loan, le Muthoot Delight Loan, le Muthoot EMI Scheme, le Muthoot Mudra Loan, le Muthoot Advantage Loan, le Muthoot High Value Loan Plus, le Muthoot High Value Loan et le Muthoot Big Business Loans. Son offre principale est le prêt d'or ; cependant, la société propose une gamme d'autres produits et services à ses clients, notamment des services de transfert d'argent vers l'étranger, des services de transfert d'argent vers le pays, des services de transfert d'argent instantané, des services de microfinance, des débentures non convertibles, des prêts immobiliers, des prêts personnels, des prêts aux entreprises, des services de change et des services d'assurance, parmi d'autres.

