Muthoot Finance Limited annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 31 décembre 2021.

Muthoot Finance Limited a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2021. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un revenu de 31 681 millions d'INR, contre 30 164 millions d'INR l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 10 436 millions INR, contre 10 066 millions INR un an plus tôt. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'élève à 25,91 INR, contre 25,15 INR l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'élève à 25,9 INR, contre 25,02 INR l'année précédente. Pour les neuf mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 91 963 millions INR, contre 84 474 millions INR l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 30 251 millions INR, contre 27 951 millions INR l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'élève à 75,26 INR, contre 69,42 INR l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'élève à 75,22 INR, contre 69,35 INR l'année précédente.