Muyuan Foods Co., Ltd. est spécialisé dans l'élevage et la commercialisation de porcs. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - élevage de porcs (82,8%) : porcs commerciaux, porcelets et porcs reproducteurs. En 2021, le groupe a vendu 40,3 millions de porcs vivants ; - transformation et vente de viandes de porc (6,4%) ; - production et vente d'aliments pour animaux d'élevage (4,8%) ; - autres (0,1%). La totalité du CA est réalisée en Chine.

Secteur Pêche et agriculture