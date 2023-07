Muzali Arts Limited a annoncé que le conseil d'administration, lors de sa réunion du 1er juillet 2023, a approuvé la nomination de Mme Nidhi Krutik Shah en tant que secrétaire générale et responsable de la conformité de la société, avec effet au 1er juillet 2023. CS. Nidhi Krutik Shah, membre associé de l'Institute Company Secretary of India, apporte avec elle une expérience de plus de 5 ans en tant que secrétaire d'entreprise dans diverses industries.

CS. Nidhi Krutik Shah est une personne indépendante et n'entretient aucune relation, hormis des relations professionnelles, avec les administrateurs actuels et le personnel d'encadrement clé de la société.