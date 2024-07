MV Oil Trust (le Trust) est un trust statutaire. Les activités et les affaires de la fiducie sont gérées par The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., (le fiduciaire). La fiducie acquiert et détient une participation aux bénéfices nets à terme, qui comprend une participation dans les propriétés sous-jacentes constituées des intérêts nets de MV Partners dans toutes ses propriétés pétrolières et gazières situées dans la région du Mid-Continent dans les États du Kansas et du Colorado (les propriétés sous-jacentes). Les propriétés sous-jacentes situées dans la région d'El Dorado sont exploitées pour le compte de MV Partners, LLC par Vess Oil Corporation et sont situées dans les champs d'El Dorado, d'Augusta et de Valley Center. Ces propriétés pétrolières et gazières comprennent environ 850 puits de pétrole et de gaz en production. Le champ d'El Dorado est situé au sommet de la crête de Nemaha, dans le centre du comté de Butler. Le champ d'Augusta suit une tendance similaire à celle du champ d'El Dorado, situé à proximité, et s'étend vers le nord-est parallèlement à la crête de Nemaha.