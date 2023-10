MV Oil Trust (le Trust) est un trust statutaire. Les activités et les affaires de la fiducie sont gérées par The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., (le fiduciaire) et MV Partners, LLC (MV Partners) et ses sociétés affiliées, qui comprennent Vess Oil Corporation et Murfin Drilling Company, Inc. Le Trust acquiert et détient une participation nette à terme, qui comprend une participation dans les propriétés sous-jacentes consistant en des intérêts nets de MV Partners dans toutes ses propriétés de pétrole et de gaz naturel situées dans la région du Mid-Continent dans les États du Kansas et du Colorado (les propriétés sous-jacentes). Les propriétés sous-jacentes comprennent les champs El Dorado, Augusta, Valley Center, Bemis-Shutts, Trapp, Ray et Hansen. Ces propriétés pétrolières et gazières comprennent environ 860 puits de pétrole et de gaz en production. Le champ El Dorado est situé au sommet de la crête de Nemaha, dans le centre du comté de Butler. Le champ de Bemis-Shutts est situé sur l'anticlinal de Fairport dans le soulèvement du Kansas central.