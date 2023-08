MVB Financial Corp. est une société de portefeuille financier qui opère principalement par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, MVB Bank, Inc. (la Banque). La société mène une gamme d'activités commerciales par l'intermédiaire de la Banque, principalement des services bancaires commerciaux et de détail (CoRe), ainsi que des services bancaires fintech. Elle opère à travers cinq segments : CoRe banking, mortgage banking, professional services, Edge Ventures, et financial holding company. Elle propose à ses clients une gamme de produits et de services, notamment divers comptes de dépôt à vue, comptes d'épargne, comptes du marché monétaire et certificats de dépôt ; des prêts hypothécaires commerciaux, à la consommation et immobiliers et des lignes de crédit ; des cartes de débit ; des chèques de banque ; des installations de location de coffre-fort ; et des services d'investissement sans dépôt proposés par le biais d'une association avec un courtier-négociant. La banque fournit des services aux particuliers et aux entreprises dans la région du centre du littoral de l'Atlantique, ainsi qu'aux clients des secteurs de la fintech, des paiements et des jeux dans l'ensemble des États-Unis.

Secteur Banques