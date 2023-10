MANNHEIM (dpa-AFX) - Le fournisseur d'énergie de Mannheim, MVV, a mis en service mercredi ce qu'il considère comme l'une des plus grandes pompes à chaleur fluviales d'Europe. "Nous voulons chauffer le Bade-Wurtemberg au plus tard en 2040 sans alimenter la crise climatique", a déclaré la ministre de l'énergie du Land Thekla Walker (Verts) mercredi lors de la mise en service à Mannheim. Il s'agit de s'atteler rapidement aux étapes nécessaires à la décarbonisation et à la sécurité énergétique. Elle a souligné que l'approvisionnement en chaleur de l'avenir ne nécessitera pas une seule technologie, mais un mélange. Elle a notamment cité les eaux souterraines, les eaux usées, la biomasse et la géothermie comme autres possibilités.

Selon les indications de l'entreprise, la pompe à chaleur a une puissance thermique de 20 mégawatts et une puissance électrique de sept mégawatts, permet d'économiser 10 000 tonnes de CO2 par an et peut alimenter 3500 foyers en chaleur. L'installation a été fabriquée par Siemens Energy en Suède. L'installation, située sur le site de la grande centrale électrique de Mannheim, utilise l'infrastructure d'eau de refroidissement de cette dernière pour prélever environ 700 litres d'eau du Rhin par seconde.

Le ministère fédéral de l'économie BMWK soutient le projet comme l'un des cinq grands projets pilotes en Allemagne. Georg Müller, président du conseil d'administration de MVV, a souligné que de telles solutions étaient nécessaires, car elles combinent la production d'électricité et de chaleur, ce que l'on appelle le couplage sectoriel. Le réseau de chauffage urbain de l'entreprise doit être totalement neutre pour le climat dès 2030, et l'ensemble de l'entreprise veut également atteindre cet objectif d'ici 2040. Actuellement, la part du charbon dans l'approvisionnement en chaleur est encore de 60 pour cent. Selon ses propres informations, MVV est le deuxième plus grand fournisseur de chauffage urbain d'Allemagne.

Christian Maaß, chef de département au BMWK, a attesté que le Sud-Ouest avait mis en place très tôt la planification communale du chauffage. Le tournant thermique est actuellement au centre des préoccupations de l'État fédéral. Mais il reste encore un long chemin à parcourir en Allemagne, où la part de l'approvisionnement en chaleur climatiquement neutre n'est que de 15%. Maaß est certain qu'à l'avenir, les grandes pompes à chaleur deviendront la norme pour le chauffage urbain. Selon lui, les accumulateurs de chaleur saisonniers en feront également partie./ssc/DP/tih