mwb Fairtrade Wertpapierhandelsbank AG est une banque de négoce de titres basée en Allemagne. La société opère dans deux segments : Securities Trading et Capital Markets. Le segment Négoce de titres englobe la gestion du carnet d'ordres pour les actions, la gestion du carnet d'ordres pour les fonds d'investissement, la gestion du carnet d'ordres pour les titres à revenu fixe, les services de vente et d'exécution, qui aident les investisseurs institutionnels à effectuer des transactions sur titres, et l'exécution des ordres, qui comprend les ordres d'achat et de vente pour le compte de tiers. Le segment des marchés des capitaux comprend le sponsoring désigné et le conseil et l'inscription des introductions en bourse (IPO). La société possède des bureaux à Graefelfing, Francfort, Hambourg, Hanovre et Berlin en Allemagne.