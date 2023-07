Mydecine Innovations Group Inc. est une société de biotechnologie et de technologie numérique basée au Canada, qui est engagée dans le développement de thérapeutiques pour le traitement de la santé mentale et de la dépendance par le biais de la technologie et de l'infrastructure de développement de médicaments. La société est engagée dans le développement de produits thérapeutiques pour traiter le trouble de stress post-traumatique (TSPT), la dépression, l'anxiété, la dépendance et d'autres troubles de santé mentale. Elle formule de multiples produits fonctionnels à base de champignons. Elle dispose également d'un laboratoire de mycologie à Denver, dans le Colorado, où elle se concentre sur la recherche génétique pour la culture commerciale à grande échelle de champignons médicinaux rares (non psychédéliques). La société développe également un programme de découverte virtuelle de médicaments, qui utilise l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) pour cribler rapidement de nouvelles molécules sans avoir à les produire. Les filiales de la société comprennent 1220611 B.C. Ltd, NeuroPharm Inc. et Mindleap Health Inc.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale