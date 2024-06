Myer Holdings Limited est une société australienne qui exerce ses activités dans le secteur des grands magasins. La société exploite environ 56 grands magasins à travers l'Australie, ainsi que son activité en ligne, myer.com.au. L'offre de marchandises de la société comprend les principales catégories de produits : Vêtement Femme ; Vêtement Homme ; Vêtement Enfant ; Beauté ; Articles de maison ; Matériel électrique ; Jouets et Marchandises générales. Les activités de l'entreprise se déroulent en Australie et englobent les grands magasins Myer, Sass & Bide et Marcs and David Lawrence (MDL). Elle s'approvisionne directement auprès de plus de 250 fournisseurs dans 12 pays pour ses marques de distributeur. Elle propose un programme de fidélisation, MYER one, dans le cadre duquel les membres gagnent des crédits sur leurs achats chez Myer, qui sont convertis en cartes de récompense sur une base trimestrielle. Ses filiales comprennent NB Elizabeth Pty Ltd, NB Russell Pty Ltd, NB Lonsdale Pty Ltd, NB Collins Pty Ltd, Warehouse Solutions Pty Ltd, Myer Group Pty Ltd, Myer Pty Ltd, Myer Group Finance Limited et The Myer Emporium Pty Ltd.