Myers Industries, Inc. est un fabricant de produits durables en plastique et en métal pour les marchés industriels, agricoles, automobiles, commerciaux et grand public. La société est également un distributeur d'outils, d'équipements et de fournitures pour l'industrie des pneus, des roues et de l'entretien des véhicules aux États-Unis. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Manutention et Distribution. Le secteur de la manutention fabrique une large gamme de conteneurs réutilisables en plastique durable qui sont utilisés de manière répétée. Ses produits comprennent des palettes, des bacs pour petites pièces, des conteneurs d'expédition en vrac, des produits de stockage et d'organisation, des produits en plastique sur mesure, des conteneurs de carburant et des réservoirs pour l'eau, le carburant et le traitement des déchets. Le secteur de la distribution est engagé dans la distribution d'outils, d'équipements et de fournitures utilisés pour l'entretien des pneus, des roues et des sous-véhicules automobiles sur les véhicules de tourisme, les poids lourds et les véhicules tout-terrain, ainsi que dans la fabrication de matériaux de réparation des pneus et de caoutchouc sur mesure.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier