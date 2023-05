LES GAGNANTS ET LES PERDANTS DE L'OBJECTIF : MyHealthChecked vend des tests dans les magasins Boots

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants de l'AIM à Londres ce jeudi.

AIM - GAGNANTS

SRT Marine Systems PLC, en hausse de 18% à 54,2 pence, fourchette de 12 mois 23,6p-58p. Le fournisseur de systèmes et de technologies de connaissance du domaine maritime pour la surveillance, la sécurité, la sûreté et la protection de l'environnement progresse suite à l'obtention d'un contrat. Il signe un contrat de 180 millions de dollars pour la fourniture de systèmes intégrés de surveillance et de renseignement maritimes à un garde-côte national non spécifié. La signature a eu lieu lors d'une "cérémonie confidentielle" au siège des garde-côtes mercredi. La mise en œuvre du projet devrait durer deux ans, suivie d'une période de huit ans pour le soutien et les services de données. "Nous nous réjouissons de cette longue relation et espérons que ce contrat ne sera que le premier d'une longue série dans les années et décennies à venir", a déclaré Simon Tucker, PDG de l'entreprise.

MyHealthChecked PLC, hausse de 16% à 25,43 pence, fourchette de 12 mois 16,5 pence-38,1 pence. La société de tests de santé à domicile signe un contrat avec Boots UK Ltd pour lancer une gamme élargie de ses produits sur boots.com et dans les magasins Boots au Royaume-Uni. Ce contrat est conclu par l'intermédiaire de sa filiale Concepta Diagonstics Ltd. Dans le cadre de cet accord, Boots stockera 14 de ses différents panels de tests, à partir de mai de cette année. Les tests et les kits de prélèvement seront disponibles pour les tests de la fonction thyroïdienne, les intolérances et sensibilités alimentaires et les profils vitaminiques. "Après le lancement de notre gamme de produits élargie, nous nous concentrerons sur l'accompagnement continu de nos clients tout en finançant notre investissement dans l'évolution de notre plateforme technologique", a déclaré Penny McCormick, PDG.

AIM - LOSERS

IQE PLC, baisse de 14% à 20,15 pence, fourchette de 12 mois 19,75 pence-60,8 pence. La société de semi-conducteurs basée à Cardiff lève 30 millions de livres sterling en plaçant 150 millions d'actions à 20 pence chacune, le prix d'émission représentant une décote de 15 % par rapport au cours de clôture de mercredi de 23,5 pence. Mercredi, IQE a déclaré que la levée de fonds visait à garantir que la société puisse continuer à investir pour mettre en œuvre sa stratégie, répondre à ses besoins de liquidités à court terme et assurer une position de bilan durable à l'avenir.

Christie Group PLC, baisse de 14% à 129,95 pence, fourchette de 12 mois 100 pence-154,9 pence. Le fournisseur de services professionnels et financiers, de services de stock et d'inventaire à plusieurs secteurs déclare que la performance annuelle aura une "pondération plus prononcée au second semestre" que prévu précédemment. Ceci est le résultat de "la vente coïncidente de portefeuilles exceptionnellement importants d'actifs dentaires, de pharmacies et de maisons de soins sur des bases unitaires", indique la société. En raison du calendrier, les équipes de prêts hypothécaires aux entreprises du secteur et les géomètres agréés "spécialisés non conflictuels" sont pleinement utilisés, ce qui entraîne un retard dans les délais. Cela a entraîné un retard dans les transactions, repoussant une partie des revenus du premier semestre au second.

