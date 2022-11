MyHotelMatch : Bonne performance de My Agency au S1 22

L’activité de My Agency (acquis en 2022) a rebondi au H1 22 et retrouve son niveau d’avant crise. Le développement de l’application de matching hôtelier se poursuit.

My Agency bénéficie de la conjoncture

Le retour massif des touristes en France cet été, couplé à une fréquentation nationale croissante, a permis à My Agency de renouer avec son activité d’avant crise selon notre estimation (chiffres 2019 non disponibles). Avec environ €10m de volume d’affaires attendu sur l’année civile 2022 selon MyHotelMatch (consolidée pour moitié en 2022) nous attendons que cette activité sera proche du point mort opérationnel dès cette année. My Agency réalisait approximativement €10m de volume d’affaires en 2019. La croissance de l’activité en 2023 pourrait permettre de dégager un léger profit sur cette activité.

La croissance du portefeuille clients de 10% et l’augmentation du panier moyen de 20% sur le semestre sont des indicateurs préliminaires favorables. La référence à l’année noire 2021 étant nécessairement favorable, H1 23 permettra seul d’observer la tendance de croissance sous-jacente dans un contexte stabilisé. Nous n’excluons pas que S1 22 puisse représenter une base de comparaison défavorable néanmoins en raison du phénomène de rattrapage post-COVID en 2022 d’une part et éventuellement à la baisse des prix des prestations d’autre part (billets d’avion / hôtellerie) après le fantastique usage de pricing power connu en 2022 (RevPAR, prix des voyages et billets d’avion, carburant indirectement, etc.). Aussi nous n’anticipons pas une croissance de 20-30% annuels sur cette activité en 2023-24.

La signature d’un contrat significatif d’accompagnement d’une marque de haute joaillerie au bénéfice des ses propres clients finaux demeure le témoignage de l’intérêt pour des services de conciergerie de luxe. Nous partageons le sentiment que les marques de luxe peuvent nettement améliorer l’expérience de leurs clients en recourant à un prestataire externe spécialisé. Il semble possible d’anticiper de nouveaux contrats de ce type à l’avenir. Ces contrats pourraient permettre à My Agency de sortir d’une logique de coûts variables purs en matérialisant ainsi une marge cash incrémentale “d’accès au service”.

Application de matching : en route

Le développement de MyHotelMatch passe par la mise à disposition de son application en 2023-24. Elle représente le coeur de la valeur potentielle de la Société comme le coeur de son risque. Les charges d’exploitation du S1 22 constatent l’accélération des dépenses de développement. Si nous nous en tenons à l’engagement d’apport de l’actionnaire de référence (€2.2m d’ici Septembre 2023) le cash burn devrait être modéré. Celui-ci ne prend toutefois pas en compte les importantes dépenses de référencement et marketing (dont Google) à prévoir en marge du lancement commercial.

Une version test de l’application sera disponible début 2023. Nous anticipons néanmoins que les premiers résultats commerciaux exploitables ne seront pas disponibles avant courant 2024. Nous allons surtout suivre les dépenses de développement avant de nous attacher à suivre le ramp up de la base clients.

Bilan sécurisé jusque fin 2023

L’engagement de l’actionnaire de référence assure la continuité d’exploitation jusque fin 2023. Un recours au marché semble probable pour : i/ refinancer l’apport en compte courant qui dépassera alors €3m et ii/ assurer les dépenses de lancement commercial de l’application. Ces dernières ne sont pas chiffrées par la Société mais nous anticipons un besoin cumulé de globalement €20m sur 2022-25. La capitalisation boursière est de €5m actuellement.

L’action traitant autour de €0.017, le cours est inférieur de 32% au prix d’exercice des BSA 2023 en circulation (€0.025). L’exercice des BSA apporterait €9m qui sont pris en compte dans nos estimations. En l’absence de conversion, MHM serait amenée à accroître le montant à lever par augmentation de capital classique. La maturité de Décembre 2023 ne nécessite pas à ce stade d’intégrer un non-exercice des BSA.

Compte tenu des besoins opérationnels prévisibles sur 2023-24, MHM devra sans doute avoir donné de la visibilité sur son bilan avant Novembre 2023.