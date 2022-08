MyHotelMatch : Regroupement d'actions acté

Le bilan de MHM reste marqué par un fort déséquilibre que reflète un report à nouveau négatif de €12.4m. La résolution N°12 favorise la suppression du Droit Préférentiel de Souscription dans le cas d’un nombre limité d’opérations et dans la seconde limite de 20% du capital. De notre point de vue, cette mesure est respectueuse de l’intérêt des minoritaires puisque ne présentant pas de possibilité de dilution massive. Il nous semble possible que cette résolution favorise le parachèvement de l’acquisition de NYS.

D’un point de vue juridique, MHM est désormais en ordre de marche. Le financement du bilan reste un sujet alors que le développement va absorber des ressources substantielles en 2022-23. Ces ressources ne sont pas sécurisées à ce jour et MHM ne bénéficie pas d’un engagement ferme de financement de ses actionnaires de référence. Au 31 Décembre dernier, les groupes DUMENIL et OTT détenaient chacun exactement 18.83% du capital chacun et aucun concert n’était public. Au 10 Mars 2022, le groupe OTT détenait 29% du capital. Au regard du taux d’abstention enregistré à la dernière AG, le groupe OTT disposerait d’une majorité simple et le groupe DUMENIL ne disposerait pas d’une minorité de blocage, à notre connaissance. Une composante encore imparfaitement connue reste la conséquence du plein exercice des ORA et BSA en circulation sur la structure de contrôle de MHM.

MHM peut désormais se concentrer sur l’achèvement du développement de son application, son financement, son exécution et son lancement. Appuyé sur sa nouvelle équipe, MHM aura a appréhender la “viralisation” de son produit dans les trois années à venir. Cette étape sera absolument décisive dans l’exercice de valorisation de l’action MHM à l’avenir. Une première phase de test est prévue au H1 23. Nous ne disposerons de ce fait pas d’éléments tangibles et exploitables avant 2024 a priori. Dans l’intervalle seront précisés le budget de développement et son financement par la Société.