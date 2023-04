MyHotelMatch : Structuration du Groupe en préparation de la phase commerciale

La structuration humaine du Groupe s’opère de manière accélérée avec la mise en place d’une organisation autour de deux axes principaux : technique et commercial. Avec l’élargissement du Conseil d’administration à un connaisseur du big data et de l’intelligence artificielle, par ailleurs entrepreneur à succès, MHM se dote d’un interlocuteur de choix dans le cadre de son développement sur des thématiques différenciantes. Ces compétences sont à notre sens décisives pour accompagner l’élaboration d’un modèle d’affaires disruptif.

Nous n’avons pas à modifier nos estimations pour l’heure. La structuration se poursuit sur tous les flancs. Le recrutement de quinze personnes va logiquement augmenter les coûts fixes, qui ne seront visibles qu’en 2024 en année pleine: ces dépenses semblent tout à fait adaptées au profil du projet.

Pour l’heure, et dans cette phase préparatoire, les dépenses opérationnelles nous semblent nettement inférieures à nos estimations de départ ce qui est un point favorable tant d’un point de vue consommation de cash que d’un point de vue risque. Au delà des aspects cash et risque, le succès du lancement et le ramp-up commercial de l’application (nombre de clients et dynamique de recrutement) resteront centraux en 2024 et 2025 pour apprécier les volets revenus et donc profitabilité économique.