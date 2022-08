MYHOTELMATCH

MYHOTELMATCH: Approbation de l’ensemble des résolutions par l’Assemblée Générale



01-Aou-2022 / 18:30 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Sophia-Antipolis, 1er août 2022 – 18h30 Approbation de l’ensemble des résolutions par l’Assemblée Générale L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de MyHotelMatch, la plateforme innovante qui vise à révolutionner le tourisme en devenant la nouvelle génération d’agence de voyages, s'est tenue sur première convocation le vendredi 29 juillet 2022 à 14 heures, au siège de la société, sous la présidence de M. Jean-François OTT, Président-Directeur Général de MyHotelMatch. Le nombre d’actions détenues par les 11 actionnaires ayant participé à cette Assemblée Générale Mixte était de 116 707 212 actions sur les 218 394 826 actions ayant le droit de vote , soit un taux de participation de 53,5 %. Toutes les résolutions présentées à l’Assemblée à titre ordinaire et extraordinaire ont été adoptées. Contact Relation investisseurs - contact@myhotelmatch.com Relations presse - myhotelmatch@aelium.fr - 01 75 77 54 65 A propos de MyHotelMatch MyHotelMatch est une plateforme innovante basée sur l’Intelligence Artificielle (IA), qui vise à révolutionner le tourisme en devenant la nouvelle génération d’agence de voyages (OTTA - Online Tailored Travel Agency), qui sur le principe de la rencontre en ligne mettra en relation un voyageur et des hôtels avec des services hôteliers en ligne à forte valeur ajoutée dont les profils correspondent. Ce challenge ambitieux ouvre à la société de nouvelles perspectives sur le marché porteur de l’hôtellerie en ligne. MyHotelMatch est situé au cœur de l’écosystème innovant 3 IA Côte d’Azur à Sophia Antipolis, ville labellisée et accueillant l’un des quatre Instituts Interdisciplinaires d’Intelligence Artificielle (« 3IA ») nationaux. Ce pôle d’excellence permettra de créer des synergies et d’accélérer le développement des technologies de l’IA pour MyHotelMatch. MyHotelMatch est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (ISIN : FR0011277391 – MHM). Plus d’informations sur myhotelmatch.com (Rubrique Investisseurs) Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : MyHotelMatch - Approbation de l’ensemble des résolutions par l’Assemblée Générale