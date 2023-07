MYHOTELMATCH

MYHOTELMATCH: Approbation des résolutions par l’Assemblée Générale Mixte - Nomination d’Auriane de Castelnau en tant qu’administratrice indépendante



27-Juil-2023 / 18:30 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Communiqué de presse Sophia-Antipolis, 27 juillet 2023 – 18h30 Approbation des résolutions par l’Assemblée Générale Mixte Nomination d’Auriane de Castelnau en tant qu’administratrice indépendante L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de MYHOTELMATCH réunie le 25 juillet 2023 sous la présidence de Monsieur Yves Abitbol, a approuvé à une large majorité l’ensemble des résolutions proposées, à l’exception de la résolution n°5, faute de quorum[1], et de la n°21, rejetée sur proposition du Conseil d’Administration. Le nombre d’actions détenues par les actionnaires présents ou représentés à cette Assemblée Générale Mixte était de 129.805.597 actions auxquelles sont attachées 129.805.597 voix sur la totalité des 340 158 026 actions de la Société ayant le droit de vote, soit un taux de participation de 38,16 %. Outre l’approbation des comptes annuels sociaux et consolidés, les actionnaires ont notamment validé le transfert du siège social à Paris (75) au sein des locaux occupés par les équipes opérationnelles du Groupe (MY CONCIERGE, MY DMC, MY EVENT, MY DRIVER, MY TRAVEL). Les bureaux de Biot (06) situés à proximité immédiate de Sophia-Antipolis, 1ère technopole d’Europe, resteront dédiés à la filiale technologique du Groupe, MHM Labs. Nomination d’Auriane de Castelnau en tant que membre du Conseil d’Administration L’Assemblée Générale a également approuvée la nomination de Mme Auriane de Castelnau en tant qu’administratrice indépendante du Conseil d’Administration de MYHOTELMATCH pour une durée de six ans. Elle rejoint ainsi les sept autres membres du Conseil d’Administration. Diplômée d’un Master de l’ESSEC, elle dispose d’une solide expérience dans le secteur de l’hôtellerie de luxe, où elle a occupé, en France et à l’étranger, les postes de Sales Executive, Sale Manager puis Senior Sales Manager au sein des prestigieux groupes Four Seasons et LVMH. Son expertise client et marketing acquise au sein de grandes maisons telles que Le Ritz, Cheval Blanc ou encore le George V, permettra de renforcer les compétences du Conseil d’Administration et d’accompagner la stratégie du Groupe ainsi que le lancement de son application de réservation de voyages de luxe basée sur le principe de « matching » des sites de rencontre. Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet de la société www.myhotelmatch.com rubrique Investisseurs/Assemblées Générales.

Contact MYHOTELMATCH Relation investisseurs - contact@myhotelmatch.com – 04 23 45 00 02 Relations presse - myhotelmatch@aelium.fr - 01 75 77 54 65



A propos de MYHOTELMATCH MYHOTELMATCH est l’agence de voyage de luxe nouvelle génération, inspirée des sites de rencontre en ligne, qui transforme le tourisme de luxe en faisant en sorte que voyageurs, personnels hôteliers et propriétaires d’hôtels soient en parfaite osmose. Le Groupe possède 5 filiales opérationnelles – MY CONCIERGE, MY DMC, MY EVENT, MY DRIVER, MY TRAVEL - qui bénéficient de plus de 18 ans d’expérience dans les services sur-mesure avec une base installée de plus de 80 000 expériences réalisées auprès d’une clientèle VIP. En rupture avec les OTA traditionnelles, MYHOTELMATCH développe une plateforme qui utilise le profilage volontaire pour offrir à chaque individu et chaque hôtel des expériences hyper-personnalisées et adaptées. MYHOTELMATCH est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C ISIN : FR0011277391 – MHM – Bloomberg : MHM:FP MYHOTELMATCH est éligible au PEA-PME Plus d’informations sur myhotelmatch.com (Rubrique Investisseurs). [1] Quorum non atteint du fait de la suppression du droit de vote de la société OTT HERITAGE, intéressée par les conventions réglementées objet de la résolution. Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : MYHOTELMATCH: Approbation des résolutions par l’Assemblée Générale Mixte - Nomination d’Auriane de Castelnau en tant qu’administratrice indépendante