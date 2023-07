MYHOTELMATCH

MYHOTELMATCH: Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2023



07-Juil-2023 / 18:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Communiqué de presse Sophia-Antipolis, 7 juillet 2023 – 18h00 MYHOTELMATCH

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2023 Au titre du contrat de liquidité confié par la société MYHOTELMATCH au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 1 824 998 titres

17 962,38 Euros Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de : Achat 9 023 744 titres 223 826,10 EUR 508 transactions Vente 8 268 674 titres 209 885,54 EUR 497 transactions Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 50 000,00 Euros Contact MYHOTELMATCH Relation investisseurs - contact@myhotelmatch.com – 04 23 45 00 02 Relations presse - myhotelmatch@aelium.fr - 01 75 77 54 65

A propos de MYHOTELMATCH MYHOTELMATCH est l’agence de voyage nouvelle génération, inspirée des sites de rencontre en ligne, qui transforme le tourisme de luxe en faisant en sorte que voyageurs, personnels hôteliers et propriétaires d’hôtels soient en parfaite osmose. Le Groupe possède 5 filiales opérationnelles – MY CONCIERGE, MY DMC, MY EVENT, MY DRIVER, MY TRAVEL - qui bénéficient de plus de 18 ans d’expérience dans les services sur-mesure avec une base installée de plus de 80 000 expériences réalisées auprès d’une clientèle VIP. En rupture avec les OTA traditionnelles, MYHOTELMATCH développe une plateforme qui utilise le profilage volontaire pour offrir à chaque individu et chaque hôtel des expériences hyper-personnalisées et adaptées. MYHOTELMATCH est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C ISIN : FR0011277391 – MHM – Bloomberg : MHM:FP MYHOTELMATCH est éligible au PEA-PME Plus d’informations sur myhotelmatch.com (Rubrique Investisseurs). 1ER SEMESTRE 2023 Achats Ventes Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 508 9 023 744 223 826,10 497 8 268 674 209 885,54 02/01/2023 1 10 0,17 03/01/2023 4 4881 84,93 3 200001 3 640,02 04/01/2023 3 30001 540,02 1 1 0,02 05/01/2023 3 25001 455,02 1 1 0,02 06/01/2023 2 30001 546,02 5 60001 1 116,02 09/01/2023 6 75001 1 357,52 1 1 0,02 10/01/2023 1 1 0,02 1 1 0,02 11/01/2023 4 58173 1 018,03 1 1 0,02 12/01/2023 6 149129 2 550,11 2 10001 176,02 13/01/2023 1 1 0,02 1 1 0,02 16/01/2023 1 1 0,02 1 1 0,02 17/01/2023 2 600001 9 720,02 5 350001 5 915,02 18/01/2023 5 10001 165,02 2 10001 168,02 19/01/2023 5 105001 1 690,52 1 1 0,02 20/01/2023 1 1 0,02 1 1 0,02 23/01/2023 2 2903 47,61 1 1 0,02 24/01/2023 1 1 0,02 3 150001 2 490,02 25/01/2023 4 205001 3 157,02 1 1 0,02 26/01/2023 1 1 0,02 1 1 0,02 27/01/2023 1 1 0,02 2 12903 203,87 30/01/2023 3 64867 1 063,82 24 305001 5 002,02 31/01/2023 2 4660 82,02 21 569204 10 245,67 01/02/2023 4 223001 3 857,92 1 1 0,02 02/02/2023 4 126529 2 113,03 2 2 0,03 03/02/2023 1 1 0,02 3 11001 191,42 06/02/2023 3 1179 20,16 2 2 0,03 07/02/2023 2 59998 1 187,96 10 507125 9 533,95 08/02/2023 4 75001 1 485,02 9 175001 3 710,02 09/02/2023 8 175001 3 255,02 1 1 0,02 10/02/2023 1 1 0,02 2 50001 990,02 13/02/2023 1 1 0,02 1 1 0,02 14/02/2023 4 50395 866,79 1 1 0,02 15/02/2023 5 24607 423,24 1 1 0,02 16/02/2023 1 1 0,02 3 19692 354,46 17/02/2023 1 1 0,02 2 4916 88,49 20/02/2023 1 1 0,02 8 150395 2 797,35 21/02/2023 1 1 0,02 5 50001 1 080,02 22/02/2023 2 25001 485,02 1 1 0,02 23/02/2023 2 25001 475,02 1 1 0,02 24/02/2023 1 1 0,02 1 1 0,02 27/02/2023 9 168729 3 307,09 1 1 0,02 28/02/2023 14 356273 7 161,09 11 225001 4 567,52 01/03/2023 5 25001 495,02 5 55001 1 105,52 02/03/2023 7 138001 2 980,82 9 320001 7 008,02 03/03/2023 7 187001 4 804,99 14 250001 6 670,03 06/03/2023 2 25001 815,03 3 225001 7 665,11 07/03/2023 9 300001 9 240,03 1 1 0,03 08/03/2023 5 75001 2 605,01 12 425001 13 845,26 09/03/2023 12 200001 6 520,03 4 75001 2 635,01 10/03/2023 2 50001 1 490,03 3 67578 2 054,37 13/03/2023 10 180001 5 202,03 1 1 0,03 14/03/2023 5 120001 3 426,03 5 130001 4 038,09 15/03/2023 10 150001 4 230,03 1 1 0,03 16/03/2023 11 57001 1 539,03 1 1 0,03 17/03/2023 9 100001 2 672,23 1 1 0,03 20/03/2023 3 25001 640,03 11 225001 6 790,08 21/03/2023 7 100001 2 920,03 1 1 0,03 22/03/2023 7 127533 3 557,92 1 1 0,03 23/03/2023 1 1 0,03 1 1 0,03 24/03/2023 5 75001 2 115,03 6 250002 7 125,06 27/03/2023 1 1 0,03 6 59064 1 728,74 28/03/2023 1 1 0,03 8 40469 1 189,79 29/03/2023 1 1 0,03 12 230001 7 079,20 30/03/2023 3 50001 1 475,03 1 1 0,03 31/03/2023 6 100001 2 875,03 1 1 0,03 03/04/2023 7 120551 3 264,52 2 20551 575,43 04/04/2023 5 75001 2 195,05 10 150001 4 650,03 05/04/2023 5 83899 2 404,21 7 83899 2 568,74 06/04/2023 7 101103 2 870,92 5 56103 1 575,88 11/04/2023 6 65001 1 775,05 2 75001 2 145,03 12/04/2023 1 1 0,03 5 75001 2 235,03 13/04/2023 7 204499 5 848,47 2 6919 196,5 14/04/2023 1 1 0,03 11 285161 8 463,29 17/04/2023 1 1 0,03 4 75001 2 605,01 18/04/2023 6 200001 6 220,03 8 101902 3 225,40 19/04/2023 6 100001 3 162,03 1 1 0,03 20/04/2023 5 300001 9 360,03 1 1 0,03 21/04/2023 1 1 0,03 20 347101 11 109,31 24/04/2023 4 55001 1 755,85 7 62062 2 000,13 25/04/2023 8 129162 4 047,42 3 20001 672,03 26/04/2023 6 50001 1 540,03 11 50003 1 580,09 27/04/2023 1 1 0,03 2 42938 1 374,02 28/04/2023 7 100001 3 110,03 1 1 0,03 02/05/2023 15 400001 11 020,03 3 100001 3 220,03 03/05/2023 2 50001 1 100,02 1 1 0,03 04/05/2023 1 1 0,02 3 3601 84,98 05/05/2023 1 1 0,02 4 146401 3 505,13 08/05/2023 3 50001 1 400,03 10 100001 2 870,03 09/05/2023 2 25001 700,03 13 125001 3 725,03 10/05/2023 6 50001 1 455,03 1 1 0,03 11/05/2023 5 100001 2 800,03 4 75001 2 190,03 12/05/2023 2 25001 715,03 2 25001 735,03 15/05/2023 1 1 0,03 1 1 0,03 16/05/2023 1 1 0,03 4 3832 112,66 17/05/2023 1 1 0,03 3 50915 1 496,90 18/05/2023 1 1 0,03 1 1 0,03 19/05/2023 5 75257 2 111,86 1 1 0,03 22/05/2023 6 38321 1 068,70 1 1 0,03 23/05/2023 5 50001 1 320,03 1 1 0,03 24/05/2023 7 75001 1 865,05 1 1 0,03 25/05/2023 2 25001 590,02 1 1 0,02 26/05/2023 1 1 0,02 1 1 0,02 29/05/2023 2 5001 123,02 5 25001 640,03 30/05/2023 5 15001 375,03 1 1 0,03 31/05/2023 1 1 0,02 6 150001 4 020,03 01/06/2023 1 1 0,03 3 52862 1 597,01 02/06/2023 3 4031 120,93 1 1 0,03 05/06/2023 8 175001 5 024,98 7 75001 2 130,03 06/06/2023 5 300001 8 340,03 4 75003 2 130,09 07/06/2023 10 150000 4 120,05 10 167285 4 642,49 08/06/2023 7 192580 5 257,63 2 51 1,44 09/06/2023 1 1 0,03 1 1 0,03 12/06/2023 2 25001 685,03 6 5023 141,65 13/06/2023 6 257553 6 710,80 10 357773 8 818,75 14/06/2023 1 1 0,03 6 40083 1 014,10 15/06/2023 1 1 0,02 1 1 0,02 16/06/2023 5 40083 948,56 1 1 0,02 19/06/2023 1 1 0,02 1 1 0,02 20/06/2023 1 1 0,02 1 1 0,02 21/06/2023 3 25001 585,02 1 1 0,02 22/06/2023 4 50001 1 153,62 11 26750 628,3 23/06/2023 11 180004 3 964,05 1 1 0,02 26/06/2023 6 46747 1 028,43 1 1 0,02 27/06/2023 13 200001 4 040,02 2 3 0,06 28/06/2023 1 1 0,02 1 1 0,02 29/06/2023 1 1 0,02 1 1 0,02 30/06/2023 2 50001 930,02 1 1 0,02 Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : MHM BS CL 30 JUIN