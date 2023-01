MYHOTELMATCH

MYHOTELMATCH: Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2022



20-Jan-2023 / 18:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Communiqué de presse Sophia-Antipolis, 20 janvier 2023 – 18h MYHOTELMATCH

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2022 Au titre du contrat de liquidité confié par la société MYHOTELMATCH au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 1 069 928 titres

31 902,94 Euros Au cours du 2ème semestre 2022, il a été négocié un total de : Achat 1 403 903 titres 24 081,45 EUR 144 transactions Vente 333 975 titres 5 984,39 EUR 73 transactions Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 50 000,00 Euros Contact Relation investisseurs - contact@myhotelmatch.com – 01 75 77 54 68 Relations presse - myhotelmatch@aelium.fr - 01 75 77 54 65

A propos de MyHotelMatch MyHotelMatch développe un outil d’innovation technologique qui veut révolutionner le monde du tourisme de luxe. A cette fin, la société a réalisé l’acquisition de la société MYAGENCY qui, avec 18 ans d’expérience dans ce domaine, dispose d’une base installée de plus de 80 000 projets réalisés auprès d’une clientèle VIP. En rupture avec les OTA traditionnels, MyHotelMatch remet le « match » comme l’objectif fondamental de l’industrie du tourisme de luxe. Basée sur l’ultra profilage et la recommandation sociale, la plateforme s’inspire des sites de rencontre en ligne pour mettre en relation des voyageurs prestigieux et des hôtels avec des services hôteliers à forte valeur ajoutée dont les profils correspondent. MyHotelMatch est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (ISIN : FR0011277391 – MHM). Plus d’informations sur myhotelmatch.com (Rubrique Investisseurs). 2EME SEMESTRE 2022 Achats Ventes Date Nombre de transactions Nombre

de titres Capitaux

en EUR Nombre de transactions Nombre

de titres Capitaux

en EUR TOTAL 144 1 403 903 24 081,45 73 333 975 5 984,39 14/11/2022 2 54 0,92 1 1 0,02 15/11/2022 1 1 0,02 2 54 0,99 16/11/2022 7 25001 452,52 1 1 0,02 17/11/2022 3 50001 915,02 1 1 0,02 18/11/2022 4 5001 90,52 3 1494 27,79 21/11/2022 4 7501 133,52 2 420 7,81 22/11/2022 1 1 0,02 4 10589 196,96 23/11/2022 1 1 0,02 1 1 0,02 24/11/2022 2 2501 45,02 2 2501 46,02 25/11/2022 3 1467 26,41 1 1 0,02 28/11/2022 1 1 0,02 1 1 0,02 29/11/2022 1 1 0,02 3 6467 121,58 30/11/2022 2 5001 92,02 1 1 0,02 01/12/2022 14 209896 3 862,09 11 95001 1 966,52 02/12/2022 6 72878 1 326,38 1 1 0,02 05/12/2022 5 32229 586,57 1 1 0,02 06/12/2022 4 25351 451,25 1 1 0,02 07/12/2022 11 249651 4 219,10 1 1 0,02 08/12/2022 2 9935 158,96 1 1 0,02 09/12/2022 7 50480 807,68 1 1 0,02 12/12/2022 2 338 5,41 1 1 0,02 13/12/2022 2 14261 228,18 1 1 0,02 14/12/2022 4 5001 80,02 2 14598 236,49 15/12/2022 9 30001 507,02 1 1 0,02 16/12/2022 5 6213 103,76 3 10001 172,02 19/12/2022 9 28789 477,90 1 1 0,02 20/12/2022 4 10374 167,02 6 15051 251,35 21/12/2022 1 1 0,02 9 8789 145,02 22/12/2022 3 553 9,40 1 1 0,02 23/12/2022 3 5001 85,02 1 1 0,02 27/12/2022 5 2501 41,02 1 1 0,02 28/12/2022 4 9833 157,33 1 1 0,02 29/12/2022 7 297864 4 914,76 2 68988 1 131,40 30/12/2022 5 246221 4 136,53 3 100001 1 680,02 Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : MHM BSEMESTRIEL CL