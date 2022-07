MYHOTELMATCH: Mise à disposition du rapport annuel 2021

Données financières EUR USD CA 2020 0,13 M 0,13 M - Résultat net 2020 2,96 M 2,98 M - Dette nette 2020 0,14 M 0,14 M - PER 2020 0,90x Rendement 2020 - Capitalisation 4,79 M 4,82 M - VE / CA 2019 15,0x VE / CA 2020 21,0x Nbr Employés 1 Flottant 63,6% Graphique MYHOTELMATCH Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MYHOTELMATCH Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) MYHOTELMATCH -20.00% 5 EQUINIX, INC. -23.47% 59 212 REALTY INCOME CORPORATION -2.84% 41 498 DIGITAL REALTY TRUST, INC. -28.57% 35 963 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. -34.36% 23 887 W. P. CAREY INC. 0.33% 15 749