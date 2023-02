MYHOTELMATCH : Nomination de Yves Abitbol Président Directeur Général de MYHOTELMATCH

Communiqué de presse

Sophia-Antipolis, 27 février 2023 – 18h00

Nomination de Yves Abitbol

Président Directeur Général de MYHOTELMATCH

MYHOTELMATCH accélère son développement et renforce son équipe de direction afin de poursuivre ses ambitions stratégiques et commerciales. Engagé sur une nouvelle trajectoire de croissance depuis l’acquisition de la société MY AGENCY, qui a réalisé un chiffre d’affaires record de près de 13 M€[1] en 2022, MYHOTELMATCH est heureux d’annoncer la nomination d’Yves Abitbol au poste de Président Directeur Général. Jean-François Ott devient ainsi Président Exécutif et continuera d’accompagner la stratégie ainsi que le développement du Groupe.

Yves ABITBOL est co-fondateur et Président Directeur Général de MY AGENCY, la filiale luxe/ultra-luxe de MYHOTELMATCH spécialisée dans les services sur-mesure dans l’évènementiel, l’immobilier, la conciergerie et les voyages de luxe à destination d’une clientèle VIP/Premium. Serial entrepreneur à succès, Yves dispose d’une expérience de plus de 30 ans dans les secteurs du textile et de la Tech où il a occupé divers postes de direction stratégiques. Il a notamment co-fondé en 2000, aux côtés de Marc Berrebi, eDevice, société spécialisée dans l’Internet des Objets, avant de lancer en 2004, MY AGENCY, rachetée en juin 2022 par MYHOTELMATCH.

MYHOTELMATCH entre dans une nouvelle phase de son développement et prévoit de lancer dès cette année son application de « matching » dédiée au BtoC[2], solution de rupture dans l’industrie du tourisme de luxe. Fort d’une expertise pointue et reconnue dans l'industrie hôtelière et les voyages de luxe, Yves Abitbol aura pour mission de piloter ce lancement et d’accompagner la dynamique positive du Groupe en s'appuyant sur son vaste portefeuille de partenaires hôteliers et de clients VIP.

Contact

Relation investisseurs - contact@myhotelmatch.com – 01 75 77 54 68

Relations presse - myhotelmatch@aelium.fr - 01 75 77 54 65



A propos de MYHOTELMATCH

MYHOTELMATCH développe un outil d’innovation technologique qui veut révolutionner le monde du tourisme de luxe. A cette fin, la société a réalisé l’acquisition de la société MYAGENCY qui, avec 18 ans d’expérience dans ce domaine, dispose d’une base installée de plus de 80 000 projets réalisés auprès d’une clientèle VIP. En rupture avec les OTA traditionnels, MYHOTELMATCH remet le « match » comme l’objectif fondamental de l’industrie du tourisme de luxe afin d’améliorer l’expérience de la clientèle hôtelière et celle des hôteliers. Basée sur l’ultra profilage et la recommandation sociale, la plateforme s’inspire des sites de rencontre en ligne pour mettre en relation des voyageurs prestigieux et des hôtels avec des services hôteliers à forte valeur ajoutée dont les profils correspondent.

MYHOTELMATCH est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (ISIN : FR0011277391 – MHM).

Plus d’informations sur myhotelmatch.com (Rubrique Investisseurs).