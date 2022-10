MYHOTELMATCH: REPORT DE PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

MYHOTELMATCH

Sophia-Antipolis, 3 octobre 2022 – 18h REPORT DE PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL MyHotelMatch annonce le décalage de la publication de ses comptes et de son rapport financier semestriel 2022 dans l'attente de la finalisation de la revue des comptes semestriels par les commissaires aux comptes. Le communiqué et le rapport financier semestriel de MyHotelMatch sur les comptes arrêtés au 30 juin 2022 seront publiés le 31 octobre 2022. Contact Relation investisseurs - contact@myhotelmatch.com Relations presse - myhotelmatch@aelium.fr - 01 75 77 54 65 A propos de MyHotelMatch Créée par Jean-François OTT, entrepreneur visionnaire depuis plus de 30 ans dans le monde de l’hôtellerie, du capital risques et de l’investissement immobilier, MyHotelMatch développe un outil d’innovation technologique qui veut révolutionner le monde du tourisme. En rupture avec les OTA traditionnels et le duo client-hôtelier catalogué par prix uniquement (ayant pour conséquence que nombre de choix de séjours sont des « blind dates »), MyHotelMatch remet le « match » comme l’objectif fondamental de l’énorme industrie du tourisme et non pas comme une simple relation client-fournisseur. Basée sur l’ultra profilage et la recommandation sociale, la plateforme s’inspire des sites de rencontre en ligne pour mettre en relation des voyageurs et des hôtels avec des services hôteliers en ligne à forte valeur ajoutée dont les profils correspondent, ils doivent se « plaire », se « trouver ». MyHotelMatch est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (ISIN : FR0011277391 – MHM). Plus d’informations sur myhotelmatch.com (Rubrique Investisseurs). Fichier PDF dépôt réglementaire



